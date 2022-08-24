Kadir Doğulu Gene Yaptı Yapacağını: Öyle bir parti yaptı ki!

Kadir Doğulu Gene Yaptı Yapacağını: Son günlerin flaş isimleri arasında bulunan Kadir Doğulunun eşi Neslihan Atagül’e muhteşem bir doğum günü partisi düzenledi. Ünlü ismin düzenlediği doğum günü birçok kadını kıskandıracak cinsten bir parti oldu. Neslihan Atagül 20 Ağustos gününde 30 yaşına bastı. Eşinin doğum gününde resmi sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınlanan Kadir Doğulu eşinin kalbini bir kez daha mest etti.

Doğulu’nun eşine yaptığı parti ise son günlerin en lüks konseptli partileri arasında yer alıyor. Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül aşkı kulislerde son günlerde en çok konuşulan haberler arasında bulunuyor.

Instagram hesabından da bir fotoğraf paylaşan Neslihan Atagül, doğum gününü kutlayan akrabalarına ve hayranlarına şu sözlerle teşekkür etti: "Doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim. Sevgimiz, coşkumuz ve sevgimiz hep yaşasın. Yolumuz açık olsun, teşekkürler! "

Birkaç yıl önce Fatih Harbiye dizisinde tanışan ve kısa sürede flört ederek evlenen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, "Gecenin Ucunda" yeni sezonunda yeniden hayranlarıyla buluşacak. Yeni sezon Star TV'de yayınlanacak.

Peride Celal’ın Romanından Uyarlandı!

Peride Celal aynı isimli romanından uyarlanan Gecenin- Ucunda dizisi, Star TV'nin iddialı yeni sezonlarından biri olacak. Geçtiğimiz haftalarda çekimlerine başlayan dizinin Eylül ayında izleyicilerle buluşması planlanıyor. Dizinin oyuncu kadrosu ise göz kamaştırıyor. Gecenin- Ucunda dizisi yayınlanacağı ilk günle reyting rekortmeni bir dizi olarak ön plana çıkması bekleniyor. Dizinin ana kadrosunda Neslihan Atagül’ün bulunması kişileri heyecanlandıran en önemli gelişmeler arasında bulunuyor.

Yıldızlarla Dolu Bir Kadro!

Dizinin yıldızlarla dolu kadrosu yeni sezonun en popüler dizisi olması beklenen gelişmeler arasında bulunuyor. Kişilere muhteşem bir hizmet olanağı sunması beklenen dizinin her geçen gün yeni detayları geliyor. Detaylarıyla ve avantajlı kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizi son günlerin en popüler dizisi olarak biliniyor.

Dizinin senaryosu ise son günlerde merak edilen konular arasında bulunsa da, detaylar gelmeye başladı. Dizinin kategorisinin aşk üzerine kurgulanacağı bildiriliyor. Dizi yeni sezonun en iddialı dizileri arasında yer almayı başarıyor. Böylelikle dizinin ciddi oranda bir kemik izleyici kitlesinin bulunması bekleniyor.