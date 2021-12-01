Belarus Lideri Lukashenko, İlhak Edilen Kırım'ın Yasal Olarak Rus Olduğunu Söyledi

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko, 2014 yılında Moskova tarafından Ukrayna'dan ilhak edilen Kırım Yarımadası'nın, Karadeniz bölgesi üzerindeki toprak anlaşmazlığı konusundaki kamuoyu duruşunu tersine çevirerek yasal olarak Rus toprağı olduğunu söyledi.

Belarus, Rusya'nın yakın bir müttefiki, ancak Moskova'nın Batı'dan kınama ve ekonomik yaptırımlar getiren bir hamleyle ele geçirmesinin ardından yarımadayı Rus olarak tanımadı.

Dünyanın çoğu hala bölgeyi Ukraynalı olarak tanıyor ve Kiev onu geri istiyor.

Ancak Salı günü Rusya'nın RIA Novosti haber ajansına verdiği röportajda Lukashenko, Kırım'ın "fiili Rus" olduğunu söyledi.

Lukashenko, RIA'ya “Referandumdan sonra Kırım de jure Rus oldu” dedi.

2014'te Rusya'nın oyu, Kırım'ın Rusya'ya katılmasını destekleyen büyük bir çoğunluk gördü, ancak Kiev ve Batı tarafından reddedildi.

Lukashenko, Moskova'nın kendisini yarımadaya davet etmesini beklediğini ve herhangi bir ziyaretin Minsk'in Kırım'ı Rusya'nın bir parçası olarak tanıdığının işareti olacağını söyledi.

Ukrayna Minsk'i tanımaya karşı uyardı

Lukashenko'nun sözleri Ukrayna'yı kızdırdı.

Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, NATO'daki mevkidaşlarıyla görüşmelerin ikinci gününde gazetecilere verdiği demeçte, "İşgal altındaki Kırım'ın Beyaz Rusya tarafından tanınması, ikili ilişkilerimizde dönüşü olmayan bir nokta olacak ve sırasıyla hareket edeceğiz" dedi. Letonya'nın başkenti Riga. Çünkü bizim için Kırım bir uzlaşma alanı değil.

Beyaz Rusya'nın Kremlin ile yakın ilişkilerine rağmen, eski Sovyet cumhuriyeti 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ele geçirmesi ve doğu Ukrayna'da savaşan ayrılıkçıları desteklemesiyle kamuoyunda tarafsız bir duruş sergiledi. Kiev'e göre çatışmalar 14.000 kişiyi öldürdü ve hala devam ediyor.

Ancak 1994'ten beri iktidarda olan Lukashenko, geçen yıl altıncı kez kazandığı tartışmalı bir seçimin ardından patlak veren büyük protestoların ardından Moskova'ya giderek daha yakın hale geldi.

Moskova'dan gelen mali ve siyasi destek, protestolardan kurtulmasına yardımcı oldu. Rusya, binlerce göçmen ve mültecinin Belarus'a girdiği ve Avrupa Birliği üye ülkeleri Polonya, Letonya ve Litvanya ile sınırlarına yöneldiği aylarca süren göç krizinde Lukashenko'yu da destekledi.

Lukashenko Ukrayna'yı 'bizim' yapma sözü verdi

Lukashenko Salı günü RIA Novosti'ye ülkesinin Ukrayna üzerinden Rusya'yı desteklemeye hazır olduğunu söyledi.

Kiev ve Batılı yetkililer, Rusya'nın son haftalarda ortak sınır boyunca bir asker birikmesinin ardından komşusunu işgal etme planlarına ilişkin endişelerini dile getirdiler.

Çarşamba günü, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, Kiev'in gerilimi sona erdirmek ve ülkenin doğusundaki savaşı durdurmak için Moskova ile doğrudan görüşmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Ancak Rusya, çatışmaya herhangi bir katılımını reddediyor ve Ukrayna, ABD ve NATO'yu bölgedeki istikrarı bozucu davranışlarla suçluyor. Moskova ayrıca, Ukrayna'ya yakın bir harekât önerisini yanlış ve kışkırtıcı bularak reddetti.

Lukashenko, Minsk'in gerilimin ortasında Kiev'den gelebilecek herhangi bir saldırganlık karşısında müttefikinin tam arkasında duracağını söyledi. “Ukrayna'yı bizim yapmak için her şeyi yapacağım. O bizim Ukrayna'mız" dedi.