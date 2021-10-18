Küresel Enerji Kıtlığı Petrol Talebinde Artışa Neden Oluyor

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel bir enerji krizinin petrol talebini günde 500.000 varil artırması ve dünyanın COVID-19 pandemisinden toparlanmasını yavaşlatması beklendiği konusunda uyardı.

Petrol ve doğal gaz fiyatları son zamanlarda birkaç yılın en yüksek seviyelerine yükseldi ve yaygın enerji kıtlığı Asya ve Avrupa'yı vurdukça enerji fiyatları rekor seviyelere yükseldi. IEA, aylık petrol raporunda, "Rekor kömür ve gaz fiyatlarının yanı sıra sürekli kesintiler, enerji sektörünü ve enerji yoğun endüstrileri, ışıkları açık tutmak ve operasyonları uğuldamak için petrole çevirmeye teşvik ediyor" dedi.

"Daha yüksek enerji fiyatları, elektrik kesintileri ile birlikte daha düşük endüstriyel faaliyete ve ekonomik iyileşmede yavaşlamaya yol açabilecek enflasyonist baskılara da katkıda bulunuyor." Paris merkezli ajans, sonuç olarak, gelecek yıl küresel petrol talebinin artık pandemi öncesi seviyelere geri dönmesinin beklendiğini söyledi.

Bu yıl için talep tahminlerinde günde 170.000 varil (bpd) veya yıl için toplam 5,5 milyon varil ve 2022'de 210.000 varil veya toplamda 3,3 milyon artışla yukarı yönlü revizyonlar yaptı. Rapora göre, son çeyrekte talepteki artış, sekiz yıl içinde petrol ürünleri stoklarında en büyük çekişe yol açarken, OECD ülkelerindeki depolama seviyelerinin 2015'in başından bu yana en düşük seviyesinde olduğunu söyledi.

IEA, "Geçici Ağustos verileri, Asya'da Çin, Japonya ve Pakistan, Avrupa ve Brezilya'da Almanya ve Fransa dahil olmak üzere bir dizi ülkede enerji santralleri için akaryakıt, ham ve orta distilatlara yönelik mevsim dışı yüksek talep olduğunu gösteriyor." dedim.

Bu arada, IEA, üretici grubu OPEC+'nın bu yılın dördüncü çeyreğinde ham petrolü için tahmini talebin 700.000 varil altına pompalamaya hazır olduğunu tahmin ediyor, bu da talebin en az 2021'in sonuna kadar arzı geride bırakacağı anlamına geliyor. Grubun yedek üretim kapasitesinin, bu yılın ilk çeyreğinde 9 milyon varilden 2022'nin ikinci çeyreğinde günde yalnızca 4 milyon varile çıkacağı konusunda uyardı.

Bu üretim kapasitesinin küçük bir avuç Orta Doğu ülkesinde yoğunlaştığını ve düşüşün gelecekteki talebi karşılamak için yatırımı artırma ihtiyacının altını çizdiğini söyledi. Raporda, "Temiz enerji geçişlerine yapılan harcamalardaki artış, ileriye giden yolu sağlıyor, ancak bunun hızlı bir şekilde gerçekleşmesi gerekiyor, aksi takdirde küresel enerji piyasaları ileride engebeli bir yol ile karşı karşıya kalacak" dedi.