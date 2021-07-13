Son Dakika Kredi Haberi. 10.000 TL Nakit Ödemesi Yapılıyor, Vadeleri Kendiniz Belirleyecek, Puanınıza Göre Faiz İle Geri Ödeyeceksiniz. Bankalar yeni bir kredi kampanyası başlattı. 10.000 TL hemen onay verilecek bu kredileri almak çok basit.

10 bin TL kredi bir kişinin kredi istediği zaman bankalara başvuru yaptığı miktardır. Genellikle kişiler 5 bin TL ve 10 bin TL için ihtiyaç kredisi başvurusu yapmaktadırlar. Son zamanlarda ihtiyaç kredilerinde ise bankalar bu kredi limitlerinde olanlar için yeni kampanyalar yapmaktadırlar. Eğer sizde 10.000 TL ihtiyacınız varsa ve aynı gün kredi onayı almak istiyorsanız bankaların şartlarına uygun müşteri olmanız ve kolay kredi veren bankalardan kredi başvurusu yapmanız gerekmektedir. Sizlere bu yazımızda 10.000 TL kredi veren bankaların hangileri olduğunu ve daha hızlı hangi bankadan kredi alacağınızdan bahsedeceğiz.

NOT: Bankalar 10.000 TL kredi kampanyası yapmaktadır. Bazı bankalar hemen aynı gün içinde gelir belgesiz olarak kredi verirken bazı bankalar 1-2 gün genel müdürlük onayını beklemektedirler. Yazımızda hızlı onay alacağınız bankaları vereceğiz. Bankalarda kredi başvurusu size uygunsa bankanın resmi sitelerinden güncel faiz oranlarını öğrenmenizi istiyoruz.

Denizbank 10.000 TL 36 Ay Vadeli Kredi

Denizbank’tan ihtiyaç kredisi alacaksanız banka kredi notunuzun 1300 ve üzerinde olması gerekmektedir. Ayrıca diğer bankalarda olan kredi ve kredi kartı kullanımlarınız varsa bu kullanımları da düzenli olarak ödemeniz gerekmektedir. Başvuru için banka şubelerine gidebilir veya gelir belgesiz kredi kullanacaksanız sms atarak başvuru yapabilirsiniz. Denizbank 3280 SMS kredi başvurusu için Kredim TC KİMLİK yazarak 3280’e göndermeniz yeterli olacaktır. Kredi sonucu olumlu olan kişiler Denizbank üzerinden banka şubelerinden sadece kimlikle kredilerini kullanabilirler.

Garanti BBVA 10.000 TL 36 Ay Vadeli Kredi

Garanti BBVA ihtiyaç kredilerinde banka şubelerine giderek aynı gün içinde 10.000 TL kredi kullanabilirsiniz. Aldığınız kredilerde 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanma imkanınızda vardır. Eğer kredi onayı almak istiyorsanız 1100 ve üzerinde kredi notunuzun olması gerekiyor. 1100 ve üzerinde kredi notu olan son iş yerinde 90 günlük sigortası tam yatan müşteriler Garanti BBVA ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirler.

Garanti BBVA ihtiyaç kredileri uygun faiz oranları ile verilmektedir. Dilerseniz internet sitesi üzerinden de kredi başvurusu yapabilir banka müşterisi olmanız durumunda da hemen krediyi kullanabilirsiniz.

Aktifbank 10.000 TL 36 Ay Vadeli Kredi

Eğer kredi notunuzun yüzünden başvuru yapamıyorsanız kredi başvurusu Aktifbank üzerinden yapılabilmektedir. Banka kredi notu düşük olan kişilere internet sitesi üzerinden 36 ay vadeli kredi imkanı vermektedir. Sizde Aktifbank ile bu kredileri kullanabilir ve ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Kredi başvuru sonucu size bildirildikten sonra şubeye gitmeden kredinizi adresinizde banka personeli ile birlikte kullanabileceksiniz. Kredi başvurusu onay alan müşteriler eğer passolig kartları varsa bu kredi kartı, banka kartı üzerinden girdikleri uygulamadan da bankacıyı beklemeden onaylanan krediyi hesaplarına atabilirler.