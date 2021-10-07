Krizden Etkilenen Lübnan'da, Okullarda Kaos Hüküm Sürüyor

Bu sonbaharda, Lübnan'daki akademik yıl, mali ve ekonomik çöküşte ülkedeki her şeyi alt üst eden aynı kaos tarafından ele geçirildi. Binlerce öğretmen, hiperenflasyon ve para biriminin serbest düşüşü ile başa çıkmak için maaş ayarlamaları talep ederek grevde. Bir aylık maaş, bir aracın benzin deposunu iki kez doldurmaya zar zor yetiyor. Ciddi yakıt kıtlığı ile doldurabilecekleri bile kesin değil. Okul otobüsleri artık verilmiyor ve soğuk kış aylarında sınıflar için ısıtma garantili olmaktan çok uzak.

Nakit sıkıntısı çeken hükümet, öğretmenler birliği ile yaklaşık 500 milyon dolar olarak tahmin edilen bir uyum paketi için müzakere ederken, okulun başlaması birkaç kez ertelendi. Sonuç olarak, bazı özel okullar derslere başlamış olsa da Lübnan'daki 1,2 milyon öğrencinin çoğu hala ne zaman okula döneceklerini bilmiyor. Bu arada, öğretmenler yurtdışında daha iyi fırsatlar arayarak sürüler halinde işi bırakıyorlar.

Birçoğu sadece kaçırılan bir akademik yıldan değil, mezun olduğu bilim insanı ve mühendis sayısıyla küresel olarak rekabet etmekten gurur duyan bir ülkede kayıp bir nesilden de korkuyor. Okullar, son iki yılda bir dizi olayla zaten kesintiye uğradı - 2019'un sonlarında başlayan ve akademik yılı kesintiye uğratan protestolar, pandemi nedeniyle 2020'de büyük ölçüde çevrimiçi derslere geçiş ve artan yoksulluk. UNICEF'e göre 2020'de yaklaşık 400.000 çocuk okula gitmedi.

Mücadele eden ebeveynler, çocuklarını genellikle birinci sınıf eğitim olarak lanse edilen özel okullardan devlet okullarına kaydırdı. Save the Children'dan Alaa Hmaid, geçen yıl 50.000'den fazla öğrencinin transfer edildiğini ve bu sayının muhtemelen bu yıl çok daha yüksek olduğunu söyledi.

Bu, muhtemelen Lübnan'ın kamu sistemine güvenen Suriyeli ve Filistinli mültecilerin kaydı pahasına, yetersiz kaynaklara sahip kamu sektörüne baskı yapıyor. Hmaid, eğitim için daha fazla kaynak çağrısında bulunarak, "Tam bir neslin eğitimsiz olacağı gelecekte potansiyel bir boşluk yaratmak istemiyoruz." dedi.

BM rakamlarına göre, Lübnan nüfusunun yüzde 55'i, 2018'deki yüzde 28'e kıyasla şimdi yoksulluk içinde yaşıyor ve bir zamanlar büyük orta sınıfı etkili bir şekilde ortadan kaldırıyor. Para birimi dolar karşısında değerinin yüzde 90'ını kaybederken maaşlar düştü.

Öğretmenler Sendikası başkanı Rodolph Abboud, Lübnan'daki 53.000 özel okul öğretmeninin en az yüzde 15'inin ülkeyi terk ederek büyük bir kıtlık yarattığını söyledi.

Acılara ek olarak, geçen yıl başkenti harap eden Beyrut limanındaki patlama, 180'den fazla eğitim tesisine zarar verdi. Zorlukların ortasında, ebeveynler kararlı bir şekilde çocuklarını okullarda tutmanın yollarını arıyorlar.