Rusya, Cezaevlerinde 'Sistemik İşkence' İddialarını Soruşturuyor

İnsan hakları grubu Gulagu.net, Rus hapishanelerinde parmaklıklar ardında çekilen ve yüzlerce insanın istismara ve işkenceye maruz kaldığını gösteren 1000'den fazla video yayınladı.

Haklar grubu, filmlerin Saratov tesisinde hapsedilen kimliği belirsiz Belaruslu bir ihbarcı tarafından sağlanan geniş bir dosya koleksiyonunun bir parçasını oluşturduğunu söyledi.

Videolardan biri, Saratow kentindeki bir hapishane hastanesinde tacize uğrayan kıyafeti olmayan bir adamı gösteriyor gibi görünüyor. Bir diğerinde, bir gardiyan sırtına bir çizme bastırırken, elleri arkasında bantla tutturulmuş yüzüstü yatan bir adamın görüntülerini gösteriyordu.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov Salı günü yaptığı açıklamada, "Bu materyalin gerçekliği doğrulanırsa, ciddi bir soruşturma için zemin oluşturacaktır" dedi. Rusya hapishanelerini denetleyen kuruluş olan Federal Hapishane Servisi'nin (FSIN) konuyu araştırdığını da sözlerine ekledi. FSIN'den bir ekip, iddiaları doğrulamak için Moskova'nın 450 mil güneydoğusunda bulunan Saratov hapishanesine gönderildi.

O zamandan beri beş üst düzey cezaevi görevlisinin kovulduğunu söylediler. Bunlar arasında, iddia edilen istismarın gerçekleştiği cezaevi müdürünün yanı sıra bölgesel cezaevi servisi başkanı da vardı.

Rusya'nın büyük suçları araştırmakla görevli bir örgüt olan Soruşturma Komitesi, Çarşamba günü, cezaevlerinde cinsel şiddet ve yetkinin kötüye kullanılmasıyla ilgili bir dizi soruşturma başlattığını söyledi.

Bu arada, Saratov bölgesindeki FSIN şubesinin başkanı görünüşe göre skandal nedeniyle Salı gecesi görevinden ayrıldı. Interfax haber ajansına göre, Alexei Fedotov bir istifa mektubu sundu.

Gulagu.net'in kurucusu Vladimir Osechkin, AFP haber ajansına şunları söyledi: "İnsan hakları savunucuları, Rusya'da işkencenin sistematik doğasını kanıtlayan bu kadar muazzam miktarda bilgiyi ilk kez elde etti."

Reuters'e konuşan Bay Osechkin şunları ekledi: "Bir işkence sistemi vardı ve hala çalışır durumda" "[Otorite]) kamuoyunda gerçeği itiraf etmekten korkuyor ve gerçek korkunç çünkü gerçek şu ki özel servisleri insanlara toplu halde işkence ediyor." Osechkin'e göre, 40'ı videolarda gösterilen en az 200 mahkum Rus hapishanelerinde işkence gördü ve tecavüze uğradı. Önümüzdeki günlerde daha fazla materyal yayınlayacağına söz verdi.

Rus yasaları, ülkenin cezaevi sistemindeki mahkûmlara “sert” veya “insan onurunu suistimal edecek” şekilde muamele edilmemesi gerektiğini belirtiyor. Görevlerini kötüye kullanan hapishane görevlileri on yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.