Kripto Para Yatırımcılarına Merkez Bankasından Son Dakika Kararı! Vergilendirme Başlayabilir...

Kripto para yatırımcılarının sayısı ülkemizde her geçen gün biraz daha artıyor. Milyonlarca yatırımcısı bulunan borsa Türkiye’de de büyük piyasalar arasına girmeye çalışıyor.

Türkiye’deki mevcut kripto para borsasında yatırım yapan kişi sayısı her geçen gün artarak devam ediyor. Milyonlarca kişi tarafından ilgi duyulan borsa, dünyanın en büyük piyasalarından biri olma yolunda. Fakat ülkemizde bu konuda hukuki bir altyapı mevcut değil. Beklentiler ise Merkez Bankası tarafından gelebilecek düzenlemelere bağlı. Bu konuda Merkez Bankası ilk adımını atmış oldu. Artık vergilendirme konusunda çalışmalar başlatıldı. Ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz…

Hem yatırımcıların hem de uzmanların uzun süredir beklediği en önemli konuların başında kripto para piyasası konusundaki yasal düzenlemelerdir. Zira yasal düzenleme olmadan borsalar regüle edilmiş güvenil yerler değil. Diğer yandan gerek dünyanın farklı ülkelerinde gerek se ülkemizde artık bu konuda adımlar atılmaya başladı.

Merkez Bankası bu konuda ilk yönetmeliği 30 Nisan tarihinde yayınlamış oldu. Yayınlanan yönetmeliğe göre kripto paralar ile alış verişler kısıtlanmış oldu. Kripto para yatırımına hukuki yönden engel konulmamış, sadece yatırım araçları olarak kısıtlama getirilmiş oldu. Böylece Merkez Bankası kripto para varlığını kabul etmiş oldu.

Vatandaşlar Bu Konuda Mağdur Duruma Düştü

Kripto para borsalarında gerekli olan hukuki altyapının olmaması, büyük riskler taşımasından dolayı Thodex, Vebilcoin ile Sistemkoin tarzlı platformlar batarak birçok kişiyi de mağdur etmiş oldu. Bu durum sadece mağdur olanları ve ailelerini etkilemekle kalmadı, diğer platformlarda yatırım yapan vatandaşları da etkilemiş oldu. Bu konuda uzmanlar vatandaşları uyarıyor. En güvenilir platformlara bile yatırım yapılsa da iyi bir şekilde araştırılma yapılmalıdır.

Kripto Madencilerin Çin Faaliyetleri Durduruldu

Çin Hükümeti kripto para konusunda yaşanan sorunlar nedeni ile faaliyetlerine kısıtlama getirdi. Çin’de alınan karar sonrasında kripto para değerinde düşüşler yaşanmaya başladı. Kripto para madenciliğin P si Çin’den geçiyor. HashCow ile BTC.TOP gibi para madencileri de kısıtlamalara giderek faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Türkiye Dünya Piyasasında En Büyük Pazarlardan Biri

Şu an için yatırımcı sayısı 4 milyonu bulduğu tahmin ediliyor. Kripto para piyasasında en büyük 10 ülke arasında yer alıyor. Gelecek zamanda bu sayının 8 milyona kadar çıkması bekleniyor.