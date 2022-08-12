Garanti Bankası Borçlarınız İçin Nakit 36.000 TL Nakit Veriyor! Kredi ve Kredi Kartı Borcunuz Varsa Hemen Alabilirsiniz...

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan yeni duyuruda, borçları olan vatandaşlar için borç kapatma kredisi 36000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak verilecek. Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeli 36000 TL borç kapatma kredisi almak için banka şubelerine başvurularını gerçekleştirerek, uygun müşteri olması durumunda kredi kullanabilecek ve güncel olan kredi kartı ile kredi borçlarını kapatabilecektir.

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında özellikle borç kapatma kredisi için başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin emekli olmaları durumunda maaşlarında bu bankalar üzerinden alınması isteniyor.

Emekli maaşınızı Garanti Bankası üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda sizlere verilecek olan bu krediye hemen aynı gün içinde hesaplarınıza yatarak kullanabilirsiniz.

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak verilecek bu kredilerde banka 5 dakika içerisinde kredi işlem sonucunu belirlemektedir.

Banka kredi şartlarına uygun olan kişiler, diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarını kapatarak, tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlamak için gelir belgesiz 36000 TL ek gelir, belgeli ise 100000 TL'ye kadar 24 ay vadeli kredi alabilmektedir.

Sigortalı olarak çalışan vatandaşların son işyerlerinde 3 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması, emekli olan vatandaşların ise emekli maaşlarına bu bankalar üzerinden alması durumunda kredi olabileceğini söylemek istiyoruz. Garanti Bankası borç kapatma kredisi en düşük faiz oranlarıyla birlikte sadece banka şubelerinden yapılan kredi başvuruları ile birlikte vatandaşlara sunulan bir kredi kampanyasıdır.