Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olan Herkese 6.600 TL Destek Ödemeleri Başladı

Pandemi ile birlikte ülkece oldukça zor zamanlar yaşıyoruz. Bu durumdan bazılarım daha fazla etkileniyor. Bu durumun düzeltilmesi adına ülkemizde birçok kampanya başlatılmış durumda. Yakın bir dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat duyurduğu destek paketleri birbiri ardına duyurulmaya devam ediyor. Bu yardımlara bir yenisini ekleyerek pandemiye özel 6.600 TL hibe yardımı yapılacağı açıklandı.

Esnafa 6.600 TL Ödeme Desteği

Devlet desteği esnaf vatandaşlara verilmeye devam ediyor. Pandemide oldukça fazla olumsuz etki gören esnaf kesim önceden aldıkları 3-5.000 TL yardımlara bir yenisi eklenerek 6.600 TL nakdi destek sağlanacak. Yakın bir dönemde duyurusu yapılması beklenen yardımlar sonrası esnaflarda rahata kavuşacak. Söz konusu yardımın kredi olarak değil de hibe olarak verileceği konuşuluyor. Önceden 3 ila 5 bin TL yardım alan vatandaşların da bu destekten faydalanabileceği konuşuluyor.

Annelere 6600 TL Ödeme Desteği

Esnaflar kadar anneler de oldukça sıkıntılı günler geçirdi. Çocuklarının eğitiminden ötürü çalışmakta zorlanan anneler sıkıntılı günler geçirmekte. Annelere özel olarak pandemide destek sağlanmasının ardından 6.600 TL daha nakdi ödeme sağlanması konuşuluyor. Ödeme detaylarını öğrenmek isteyen vatandaşlar ise e devlet üzerinden öğrenebilecekler. Destek resmî gazetede yayınlanması ve meclis onayından geçmesinin ardından 30 gün içinde başvurularını gerçekleştiren vatandaşlara 6.600 TL hibe yardımı yapılabilecek.

Yaşlılar için 6600 TL Ödeme Desteği

65 yaş üzerinde olan ve emekli maaşı bulunmayan vatandaşlara özel destek verilecek. Devlet tarafından destek yapılan 65 yaş üstünde ki vatandaşlara pandemiden sonra 6.600 TL yardım yapılacak. Destek 600, 3000 olarak birbirini takip eden her ay yatacak. Başvuru gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ödemlerinin onaylanmasının ardından ödeme alabilecekler. 65 yaş altı ve emekli aylığı alan kişiler bu yardıma dahil edilmeyecek.

Öğrenciye 6600 TL Eğitim Desteği

Destek paketi kapsamında öğrenciler de faydalanabilecek. Eğitim ve öğretim yıllarında sıkıntılı zamanlar geçiren maddi ve manevi çöküntü yaşayan öğrencilere ve ailelerine yardım da bulunulacak. Başvurular e devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Diğer yardımlardan faydalanan aileler maalesef bu destek paketinden faydalanamayacak. Öğrenci belgesi ve muhtaçlık belgesi olan her vatandaş bu yardımdan faydalanabilecek.