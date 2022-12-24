Kredi ve kart borcu olanlara meclisten dertlere derman olan haber geldi! Kara liste sicil affı müjdesi!

Kara liste sicil affı müjdesi! Kredi ve kart borcu olanlara meclisten dertlere derman olan haber geldi! Son yıllarda önce pandemi daha sonra da ekonomik sıkıntılar nedeniyle ortaya çıkmış olan ucuz kredi paketleri vatandaşları borçlu hale getirmiş ve özellikle son dönemlerde kart borcu yüzünden kara listeye alınıp, yasal takip sürecine giren insan sayısı oldukça artmıştır.

Bu sayıların artması esnafları da oldukça kötü etkilediği için meclisten buna bir teklif getirildi. Bu teklife göre kredi borçlularının ödemekte zorlandıkları kart borçlarını en geç Haziran 2023 tarihine kadar ödemeleri dahilinde kara liste affından faydalanmaları sağlanacaktır.

Bu teklif bir çok vatandaşı rahatlatırken yeni işler kuracaklara da daha çok yardımcı olacaktır. Kredi borcu olanlar için uzun zamandır beklenen bu teklif yasaya girdiğinde vatandaşları oldukça rahatlatacak ve bu sayede hem halkın hem de bankanın borçlar açısından fayda görmesi sağlanacaktır.

Özellikle yüksek limitli kart sahiplerinin sıklıkla yaşadıkları bir sorun olan dönem borçları ödenmemesi yüzünden kara listeye alınan kartlar bundan kurtulacak ve tüm halkın rahatlaması sağlanacaktır. Bu teklif birçok kişinin içini rahatlatarak borç derdi olmadan hayatına devam etmesini sağlayacaktır. Sonuç olarak bankaların da borçları ödenmiş olacak ve bu sayede de yeni kredi imkanları oluşturulabilecektir.

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