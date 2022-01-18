Kredi Notu Düşük Olan Kişilere Halkbank’tan 20 000 TL Ödeme İmkânı… 

Kredi notu düşük olanlara Halkbank’tan kampanya… kredi almak isteyen fakat kredi notu düşün olanlara müjde! Detaylar haberimizde…

Halkbank tarafından uygulamaya koyulan ihtiyaç kredisine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, kampanya koşulu olan 18 yaş sınırını geçmiş olmaları gerekir. Başvuru yapan kişilerin kredi notu düşük olsa bile banka sicili temiz ise nakit kredi alma imkanına sahip olabilecek. İhtiyaç kredisi verilecek kişiler bu kampanyadan 36 ay vade seçeneğinden de faydalanabilecek. Nakit ihtiyacını gidermek için Halkbank tarafından uygulama imkanı bulunan ihtiyaç kredisinde 36 ay vade seçeneğinin yanı sıra, ilk ödemede 3 ay erteleme fırsatı da mevcuttur.

Kredi notu düşük olan vatandaşlara Halkbank tarafından verilecek olan kredi, emekli olan ve çalışan herkese uygun faiz oranları ile ödeme imkanı sunuluyor. Bankanın sunmuş olduğu ihtiyaç kredisine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, emekli iseler ve kredi alınacak bankadan maaşlarını alıyor isteler yada maaşlarını bu bankaya taşımaları halinde banka kredi notu düşük olsa dahi kredi alabilecek.

Halkbank’a Başvuru Nasıl Yapılacak?

Halkbank tarafından sunulan ihtiyaç kredisi için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, banka şubelerine müracaat ederek kredi kullanabilecek. Sizlerde ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız 36 ay vadeli kredi imkanından faydalanmak için bankaya kimlik ve gelir belgenizi ile başvuru yapmanız gerekir. Verilecek kredilerde ilk taksit ödemesi 3 ay sonra gerçekleşecektir. Bu imkandan faydalanmak için geç kalmadan başvurunuzu yapabilirsiniz.

Şayet bankaya gitme imkanınız yok ise, başvuru yapmak için başka seçeneklerde mevcut. Başvuru yapmak için mobil uygulama kullanılabilir. Halkbank üzerinden mobil uygulama kullanmak sureti ile mevcut olan banka hesabı üzerinden kredi başvurusu yapılabilir. Bankanın kredi kredi başvurusu için mobil uygulama kullanıldığında masrafsız ve gelir belgesine gerek kalmadan kredi kullanılabilecek.

Halkbank’ın müşterisi iseniz, bankanın ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için müşteri hizmetlerini kullanabilirsiniz. Halkbank müşteri hizmetleri aranarak kredi sorgulaması yapılabilir. Kredi notu sorgulamasının yanı sıra kredi sorgulaması da yapılabilir. Nakit ihtiyacı hissediyorsanız, bankaya ihtiyaç kredisi için başvuru yapabilirsiniz.