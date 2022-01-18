Garanti Bankası Devlet Destekli Nakit Ödeyecek, En Düşük Limit 2000 TL En Yüksek 50000 TL Olacak

Garanti Bankası özel bankalar arasında en çok tercih edilen markaların başında gelmektedir. Acil ihtiyacı olan vatandaşlar kredi kullanmak istiyorlarsa Garanti Bankası şubelerine giderek veya Garanti Bankası resmi internet sitesine girerek bankanın yapmış olduğu kampanyaları inceleyebilir. Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar devlet destekli olarak verilen kredileri kullanarak hem ihtiyaçlarını hem de Banka borçlarını kapatabiliyor.

Garanti Bankası yapmış olduğu duyuru ile birlikte kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlara 50.000 TL'ye kadar 3 ay ertelemeli toplamda 36 ay vadeli en düşük limitli 2000 TL olmak üzere ihtiyaç kredisi kampanyası hazırladı. Sizlerde banka şubesine giderek Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar bankanın belirlediği şartları da uygun olması gerekiyor.

Kredi kullanmak istiyorsanız 50.000 TL'ye kadar 3 ay ertelemeli toplamda 36 ay vadeli işlem yapacak olan kişiler Garanti Bankası şubelerine giderek başvuru yaptıktan sonra kimlik numaraları üzerinden bir sorgulamaya gelecektir. Yapılacak olan t.c. kimlik numaranız üzerindeki sorgulamada banka kredi notunuz a bakılacak ve en düşük 1100 ve üzerinde olan kredi notu değerlendirmeye alınacaktır.

Kredi notu uygun olan vatandaşların diğer banka performanslarına bakılacak ve daha sonra da gelir durumuna bakılarak kredi onayı sunulacaktır. Sigortalı olarak Bir işyerinde çalışıyorsunuz en az son iş yerinde 90 gündür sigorta primleri yatıyor olması banka tarafından istenilen en büyük şartlardan bir tanesidir. Kredi kullanacak olan kişinin evli olması durumunda eş siciline bakarak ihtiyaç kredisi kullandırılır.

Emekli olan kişilerde ise emekli maaşı Garanti Bankası üzerinde olması şartı ile düşük faizli devlet destekli ihtiyaç kredisi alabiliyorsunuz. 50.000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşlar 36 ay vadeli 3 ay ertelemeli bu kredileri istedikleri Garanti Bankası şubelerine giderek başvurularını yaparak alabilirler.

Devlet destekli Kredi ye başvuru yapmak isteyen kişiler devlet memuru olması durumunda banka şubesine giderek daha yüksek limitler de kendilerine özel olarak hazırlanmış olan kredileri kullanabilirler. Banka 50.000 TL'ye kadar olan tüm krediler de 36 ay vade yaparken 50.000 TL üzerindeki kredilerde ise 24 ay vadeli olarak işlem yapmaktadır.