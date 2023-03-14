Kredi notu bitik, kara listede olan vatandaşlara ilaç gibi geldi! Devlet 45.000 TL sorgusuz, sualsiz para veriyor

Devlet 45.000 TL sorgusuz, sualsiz para veriyor. Kredi notu bitik, kara listede olan vatandaşlara ilaç gibi geldi! Kara listede olmak, finansal anlamda büyük sorunlara neden olabilir. Kara listede olan kişiler, bankalardan kredi veya kredi kartı başvurusu yaparken genellikle olumsuz yanıt alırlar. Ancak, Ziraat Bankası bu durumu değiştiren bir hamle yaptı ve kara listede olan kişilere kredi başvurusu yapma fırsatı sundu. Bu makalede, Ziraat Bankası'nın kara listedeki müşterilere sunduğu kredi hizmetini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Ziraat Bankası Kara Listede Olanlara 45.000 TL Kredi Başvurusu Yapma İmkanı Sunuyor

Ziraat Bankası, kara listede olan müşterilerine 45.000 TL kredi başvurusu yapma imkanı sunuyor. Bu kredi, düzenli ödeme koşulları altında geri ödenebilir ve kişilerin banka sicilleri de düzelebilir. Ancak, kredi başvurusu yapmak için belli koşulların sağlanması gerekmektedir.

Ayrıca 10.000 TL'de Alabilirsiniz!

İhtiyaç kredisine ilgi bir hayli fazla… Birçok vatandaşın 3,5 ve 10 bin ‘e kadar kredi başvurusunda bulunduğu görülmüştür. Altı ay erteleme ile 10 bin TL ihtiyaç kredisine başvuran vatandaşın aylık ödeme tutarı 376 Türk Lirasıdır.

7 bin 500 TL için kredi çeken vatandaşın ödeme tutarı 282 Türk Lirasıdır. Ve son olarak 5 bin TL kredi çekenler için ise bu tutar 188 Türk Lirası olmuştur. Gündemde yer alan bir diğer konu ise sicili bozul olan veya kara listede olup kredi notu düşük vatandaşların bu krediden yararlanıp yararlanamayacağı konusu olmuştur.

Kara listede olan, ya da sicili bozuk olan vatandaşlar da bu kredi desteğinden yararlanabilmektedir. Normal kredi başvuruları gibi bu hizmetten kredi notu düşük olan vatandaşlarda yararlanabilecek… Başvurular internet üzerinden gerçekleşecek olup başvurusu onaylanan kişilerin ödemesi ATM’lerden sağlanacak… Başvuru takibi ise size gelen mesajlar ile veya mobil uygulaması üzerinden takip edilebilecektir.

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