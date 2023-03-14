Gece açıklandı! Sicili bozuk, kara listede olanlara temel ihtiyaç kredisi müjdesi! 15-16-17 Mart'ta hesapta

15-16-17 Mart'ta hesapta... Gece açıklandı! Sicili bozuk, kara listede olanlara temel ihtiyaç kredisi müjdesi! Sicili bozuk, kredi notu düşük olanlar kredi başvurularında reddedilmektedir. Durum böyle olunca hangi bankanın düşük kredi notu ile kredi vereceği araştırılmaktadır. Peki, düşük kredi notu ile kredi başvurusunda bulunmak mümkün müdür? Diye soruyorsanız yanıtımız evet mümkündür olacaktır.

Son zamanlarda bankacılık hizmetlerinde bazı değişiklikler yaşanmaktadır. Önceleri kredi notu düşük kişilere kredi verilmezken bu günlerde bu konuda bazı noktalara dikkat edilerek bu kişilere kredi verilebildiği ifade edilmektedir. Kredi notu düşük kişiler de kredi seçeneklerinden yararlanabilmektedir.

Hangi bankalar düşük kredi notunu kabul ediyor?

Kamu bankalarından olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank bu konuda size yardımcı olacaktır. Geçtiğimiz günlerde uygun faiz oranıyla bu bankalara birçok kişi tarafından kredi başvurusunda bulunulmuştur. Bu bankalara kredi almak üzere başvuranlar arasında kredi notu düşük kişiler de yer almaktadır.

Bankalar 10 bin TL ‘ye varan kredi desteği vermektedir. Faiz oranları ise 0.49 olarak belirlendi. Bankalardan gelen açıklamaya göre özellikle düşük gelirli ailelere düşük faiz oranından işlem yapılacağı belirtildi.

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