Kredi Notu 600’ün Altında Olan Kişilere Önemli Haber Verildi! Bankalardan 54000 TL'ye Kadar Nakit Alma İmkanı Var

Kredi notu düşük olan vatandaşların başlatmış olduğu kredi kampanyalarında özellikle PTT üzerinden başvurularını gerçekleştirmeniz durumunda ihtiyaç kredisi alabileceğinizin haberi veriliyor. Kredi notu düşük olan kişiler, PTT üzerinden başvuru yapmak istiyorlarsa, 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirerek, kredi alabilmektedirler.

Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için en yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi yapabilecek ve nakit kredi kullanabileceksiniz.

Ptt, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan kişilere 54000 TL'ye kadar kredi ödemesi verilmektedir. Başvuru yapmak isteyen kişiler, 36 ay vadeli olarak alacakları bu kredilerin başvurularında özellikle cep telefonları üzerinden SMS atarak da anında kredi onay alabileceklerdir. Kredi kullanacak olan kişilerin başvurularını gerçekleştirmeleri ile birlikte 54000 TL'ye kadar kredi ödemesi alabilmeleri için bireysel müşteri olması da isteniyor.

Emekliye özel kampanya!

Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan kampanyada 40000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlanacağı duyuruldu. Emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsanız başvurunuzu en yakın PTT şubesine giderek gerçekleştirebilir ve sonucunu hemen öğrenebilirsiniz. Emekli maaşını PTT üzerinden alan vatandaşlar gibi, ayrıca bireysel olan vatandaşlar da 54000 TL kredi başvurularını cep telefonları üzerinden SMS atarak yapabiliyor. Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız, PTT, yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 30 50 numarasına gönderin. 10 dakika içerisinde sizlere kredi sonucu gelir ve onaylanan tutar kadar kredi aynı gün içinde hesaplarınıza yatırarak kullanabilirsiniz. Banka kredi notu düşük olan kişilere PTT ve aktif Bank aracılığıyla verilecek olan bu kredi kampanyalarına katılmak istiyorsanız size en yakın PTT şubesine giderek te kimliğinizle birlikte başvuru yapabilirsiniz.