Son Zamanlarda Bankamatik Kartı Kullanan Kişileri İlgilendiriyor, Kart Hesabınıza 30.000 TL Ödeme Alacaksınız!

Son zamanlarda, bankamatik kartı veya kredi kartı kullanan kişilere internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 30000 TL'ye kadar ödeme verecek olan bankaların listesi yayınlandı. 30000 TL kadar bankamatik kartı üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin daha önceki banka, çalışmalarından ötürü kredi puanı yüksek olması durumunda, şubelere gitmeden, bankamatik kartı hesapları üzerinden internet bankacılığını kullanarak ihtiyaç kredisi alabiliyorlar. 36 ay vadeli olarak alabileceğiniz kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilerin banka kredi puanına bakılarak ve TC kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında ne kadar kredi onayı alabildikleri haberi geldi. Denizbank, başta olmak üzere diğer özel bankalar tarafından da başlatılan bu kampanyalara katılmak oldukça basit.

Denizbank 30.000 TL ihtiyaç kredisi

Denizbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşların acil nakit yardımlarından faydalanabilmeleri için başvurularını yapmak için SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyası başvurusu olunuyor. Cep telefonunuz üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar kredim yazarak boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazıp 32 80 numarasına göndermeleriyle birlikte Denizbank'ın cebimde kredi kampanyasına katılmış olacaklardır.

Akbank ihtiyaç kredisi

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar ise kredi başvurusunu, bankanın internet bankacılığı uygulaması olan Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapabilmektedirler. Akbank, Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusu ile birlikte sizlerde hızlı bir şekilde sonuç alabilecekti onaylanan bu krediye hemen aynı gün içinde hesabınıza yatırarak, bankamatik kartınız üzerinden çekebileceksiniz. Akbank ayrıca cep telefonu üzerinden SMS atarak da sizlere kredi imkanı sağlamaktadır.

Yapı kredi Bankası kredi başvurusu

Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için banka SMS ile ve internet bankacılığı uygulaması üzerinden işlem yapmaktadır. SMS ile başvuru yapmak için bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi de yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına gönderin. gönderilen mesaj sonrasında banka şartlarına uygun olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde olur alacak ve onaylanan kredi kampanyasına katılacak olan kişiler bu şubelerden kredilerini kullanmış olacaklardır.