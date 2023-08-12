Pek çok kişi, son zamanlarda kredi kartı ve kredi borçlarını ödemekte zorlanıyor. Kredi borcu olanların ya da kredi kartı taksitlerini geciktirenlerin, kredi notu da düşük oluyor. Kredi notunu yükseltmenin belli yolları bulunuyor.

Bankalar, kredi başvurularını incelerken tüketicilerin kredi notuna bakıyor. Kredi notu düşük olanların kredi alma şansı azalıyor. Kredi kullanmak isteyenler, bazı detaylara dikkat ederek kredi notunu yükseltebilir. Ayrıca notu düşük olanların da kullanabileceği farklı türde kredi seçenekleri bulunuyor. Böylece tüketicilerin nakit ihtiyaçlarını kolay şekilde karşılaması mümkün oluyor.

KREDİ NOTUNU YÜKSELTMEK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Kredi notunu yükseltmek için harcamalara dikkat etmek gerekiyor. Tüketim alışkanlıklarının doğru bir şekilde düzenlenmesi de önemli detaylardan biri oluyor. Tüketim alışkanlıklarının bütçeye göre planlanması da dikkat edilmesi gereken konular arasında yer alıyor.

Kredi notunu düşüren nedenler arasında ödemelerin düzenli yapılmaması yer alıyor. Bir kişinin birden fazla kredi çekmesi ya da sık sık kredi başvurusu yapması da bu noktada etkili oluyor.

KREDİ NOTU DÜŞÜK OLANLAR DA KREDİ ÇEKEBİLİR

Kredi notu düşük olanların da kredi kullanması mümkün oluyor. Sunulan seçeneklerden biri teminatsız krediler oluyor. Bu kredilerde teminat göstermek gibi bir şart bulunmuyor. Bu tür kredilerin tek olumsuz yanı faiz oranlarının yüksek olması şeklinde belirtiliyor.

Kullanılabilecek seçeneklerden biri borç konsolidasyon kredisi oluyor. Bu kredide tüm borçlar, tek bir ödemeye toplanıyor. Farklı bankalara borçları olanlar, bu seçeneği değerlendirebilir. Borç konsolidasyon kredisi ile tüketicilerin borçlarını kapatması daha kolay bir hal alıyor. Kredi notu düşük olanların mevcut borçlarını düzenli ödemesi gerekiyor. Özellikle takibe düşmüş borçların banka ile görüşülerek yapılandırılmasında fayda bulunuyor.

Kredi notu düşenler, borçlarını kaparak ve ödemeleri zamanında yaparak puanı yükseltebiliyor. Böylece yeni kredi çekmek ve kredi kartı başvurusu yapmak, daha kolay bir hal alıyor.