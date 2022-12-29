Kredi Kartı Sahibi Olanlar! Hesabınıza Bu İki Bankadan 50 Bin Lira Tanımlanmış Olabilir...

Vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için bankalar tarafından verilen kredi ve nakit destekleri yakından takip ediyor. Bu konuda bankalara yoğun başvuru oldu. Bankalar bu durumu fırsata çevirip farklı kampanyalar düzenleyerek müşteri çekiyor. Mevduat faizlerinin yanı sıra kredi paketleri de düzenleyerek sürekli kampanya düzenleyen bankalar şimdi ise kredi kartları ile ilgili kampanya yürütüyor. Kamu bankası olarak hizmet veren iki banka kredi limitlerini yukarı çekerek avantaj sağlıyor.

Kredi Kartı Limitlerinde Tutar 50 Bin Lira Oldu

Bankalar arasındaki rekabet her geçen gün daha da artıyor. Rekabet sonucu bankalar kredi kampanyalarının yanı sıra kredi kartlarında da rekabet yaşanıyor. Müşterilerine yeni sunulan fırsat ise öncekilerden farklı olarak ortaya çıkıyor. Bankalar tarafından en çok kazanç sağlanan hizmetlerden olan kredi kartları noktasında iki banka yeni fırsatlar sunuyor.

Önceki dönemlerde bankalar vatandaşlara kredi kartı sunarken, puan taksit gibi imkânlar sunuyordu. Günümüzde ise rekabet daha da arttır. Kredi kartları üzerinden verilen limitler bankalar tarafından artırılıyor. İki banka limitleri yükselterek kredi çekme limitlerine kadar çıkardı. Kredi çekilmesine gerek kalmadan kredi kartı kullanılabilir. Cazip fırsatlar ile iki banka arasındaki yarış devam ediyor.

İş Bankası Tarafından 50 Bin Lira Kredi Limiti Fırsatı

Ülkemizde köklü ve büyük bankalar arasında yer alan İşbank, müşterileri için büyük bir adım attı. Ülke genelinde oldukça fazla müşterisi bulunan banka, kredi kartlarındaki limitleri artırarak yeni bir süreci başlatmış oldu. Sunulan bu fırsat ile bankalar arasındaki rekabette yeni döneme geçilmiş oldu. Müşterinin kredi notuna, ödeme alışkanlığına göre kredi kartı limiti düzenleyen banka limiti 50 bin liranın üzerine çıkarttı. Uzun süredir banka üzerinde kredi kartı kullanan vatandaşların kredi kartı limiti 50 bin liranın üzerine çıkacak.

Banka yeni gelen müşterilerini de unutmadı. Açılış olarak kredi kartına 5 bin liralık limit tanıyan banka, 5 yıl ile 10 yıl arasında kredi kartı kullanan müşterisine kredi kartı limiti olarak 25 bin liranın üzerinde limit tanımlıyor. Yeni fırsat 10 yıl ve üzeri banka müşterisi olan kişilerin kredi kartı limitleri 50 bin liranın üzerine çıkıyor.