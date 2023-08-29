Halkbank’ın yeni kampanyası, Paraf Kredi Kartı kullanıcıları için bir dizi heyecan verici fırsat sunuyor. Müşteriler, çeşitli fırsatlardan yararlanmanın yanı sıra 2.000 TL'ye varan para iadesi alma şansına da sahip olacaklar. Bu kampanya kapsamında müşteriler tek bir sözle hediye para puan kazanacak ve bu puanlar kredi kartlarına yüklenecek. Bu, müşterilerin geri ödemelerine anında erişebilecekleri, rahat ve sorunsuz bir süreç anlamına geliyor.

Halkbank'ın bu geri ödeme fırsatını duyurması, müşterilerine değerli avantajlar sağlama konusundaki kararlılığını göstermektedir. Halkbank bu iadeyi sunarak müşteri memnuniyetini artırmayı ve kredi kartı sahipleriyle ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlıyor. İşte detaylar.

HALKBANK’IN YENİ KAMPANYASININ ŞARTLARI NELER?

Bu kampanyadan yararlanmak için kaydolmak istediğiniz kredi kartının son altı hanesini 3404'e (KKTC için 3444) SMS göndermeniz yeterlidir. Alışverişinize devam etmeden önce anahtar kelimeyi yazın ve bir boşluk bırakın. Örneğin, 5.000 TL harcama taahhüdü karşılığında 400 TL ParafPara kazanmak istiyorsanız, 5000 yazıp ardından kredi kartınızın son altı hanesini (örn. 123456) yazmalısınız. Bu SMS'i 3404'e gönderin.

Bu kampanya ile kazanabileceğiniz ParafPara tutarı harcamanıza bağlı olarak değişmektedir. 5.000 TL harcama karşılığında 400 TL, 10.000 TL harcama karşılığında 1.000 TL, 15.000 TL harcama karşılığında 1.500 TL ve 20.000 TL harcama karşılığında 2.000 TL kazanabilirsiniz.

KAMPANYA HAKKINDA DETAYLAR

Kampanya katılım SMS'inin bankada kayıtlı cep telefonu numarasından gönderilmesi gerekmektedir. Paraf Mobil üzerinden katılım kabul edilmeyecektir. Kampanyay katılım mesajı göndermek ücretsizdir. Kampanyaya katılmak için SMS'in yurt içinde Turkcell, Vodafone veya Türk Telekom operatörleri üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

Kampanyaya katılanlar, taahhüt ettikleri harcamalarına bağlı olarak 2 bin TL'ye kadar para iadesi kazanma şansına sahip olacak. Kazanılan para iadesi, Paraf para hediyesi olarak söz verilen karta yüklenecek. Müşteriler sadece bir harcama sözü seçerek kampanyaya katılabilirler.