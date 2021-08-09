TC Vatandaşı Olanlara Verilecek, 3 bankadan 75000 TL anında ihtiyaç kredisi kampanyası başladı

3 bankadan 75000 TL anında ihtiyaç kredisi kampanyası başladı. 3 bankadan 75000 TL kredi nasıl alınır? Sizlere yazımızda 75000 TL ihtiyaç kredisi veren bankalar ve bu bankaların kredi başvuru şartları hakkında bilgiler vermek istiyoruz. Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler, 75000 TL kredi kullanacakları zaman en fazla 36 ay vade ile kredi kullanabilecektir.

Kredi başvurusu yapabilmeniz için bankaların kredi politikalarına uygun bir müşteri, banka ödemelerinizi düzenli yapan bir müşteri ve icralık ve avukatlık olmamış bir müşteri olmanız gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve onsekiz yaşından büyük olan her kişinin kredi başvurusu yapacağını söyleyebiliriz. Kredi başvurusu yaptıktan sonra bankalar sizin kimlik numaranızı alır ve bir değerlendirme yapar.

Bu değerlendirme sonucunda kredi sunuyor sizlere bildirilir. Kredi onayı alan müşteriler de 75000 TL'ye kadar aldıkları onaylı kredileri, isterlerse banka şubesinden isterlerse de bankanın internet bankacılığı üzerinden online olarak alabilmektedirler. Şimdi sizlere, 75000 TL kredi veren bankalar hangileridir, bunun hakkında bilgiler verelim.

Ziraat Bankası, 75000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden 75000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, başvuru şartlarına uygun olan kişilere en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kredi başvurusu yapabilir. Kredi başvurusu yaptıktan sonra bankada, sizi değerlendirmeye alır ve çalışma durumunuza göre, sizlere bir kredi limiti belirler. Belirlenen bu limit üzerinden kredinizi banka şubesinden hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası üzerinden 75000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin en az 6 aydır aynı işyerinde çalışıyor olması gerekmektedir. Kredi başvurusu yapacak olan kişi emekli ise emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alması şartı vardır. Kredi başvurusu Banka şubesinden yapıldığı gibi, ayrıca internet bankacılığı üzerinden ve bankanın resmi internet sitesi üzerinden de yapılmaktadır.

İş Bankası 75000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

İş Bankası 75000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler kredi notu 1300 ve üzerinde olması durumunda en yakın banka şubesine giderek kredi başvurusunda bulunabilir. Kredi başvurusunda bulunduktan sonra banka sizlere hemen kredi sonucunu verecektir. 75000 TL'ye kadar alacağınız kredilerde 36 ay vade ve 3 ay erteleme imkanından da faydalanırsınız. Banka şubesi haricinde, bankanın resmi internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. İŞ bankası kişilerin kredi notuna göre de faiz oranları uygulayan bankalarından bir tanesidir.

QNB Finansbank 75000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

QNB Finansbank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler, 75000 TL kredi almak istiyorsa, banka şubesinden ve bankanın SMS kredi servisini kullanarak işlem yapabilirler. Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler 5030 SMS numarasına, TC kimlik numaralarını göndererek, hemen kredi başvurusunda bulunabiliyor. Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka, sizleri değerlendirmeye alır ve 5 dakika içerisinde Mesaj attığınız cep telefonuna kredi sonucu gelir. Kredi onayı aldığınızda banka, mesajda, sizlere bir limit, yazar ve bu limite en yakın banka şubesinden kimlikle kullanabilirsiniz.