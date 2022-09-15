Demans Belirtileri Nedir, Tedavisi Nasıl Olur, Nasıl Önlenir?

Hayatımızı derinden etkileyen hastalıklar arasında demans ön sıralarda yer almaktadır. Demans toplumda sıklıkla görülmekle birlikte hayati bir önem de taşımaktadır. Bunun yanı sıra demans hastalığının engellenmesi adına alınması gereken önlemler farklı hastalıkların oluşmasını da engellemekte ve bu sebeple dikkat çekmektedir. Sizler için haberimizin devamında demans hastalığından korunmak adına yapılması gereken ilginç yöntemleri yazdık.

Pek çok hastalığa verilen genel bir isim olan demans hastalığında unutkanlık ön plandadır. Demans özellikle yaşlı insanlarda sıklıkla görülür ve farklı rahatsızlıklara bağlı olarak da kendisini gösterilebilir. Beyin aktivitelerine önem vermek bu hastalığın riskini azaltır ve yaşam kalitesini de düşürür. Bu hastalığın oluşması sonrasında kişiler temel ihtiyaçlarını karşılamakta bile zorluk çekebilir. Diğer taraftan diş kaybından muzdarip insanlar ile diş eti hastalığına sahip olan insanların bu hastalığa yakalanma oranlarının daha yüksek oranda olduğu bilgisine ulaşılmıştır.

Mizah duygusunu kaybetme, kafa karışıklığı ve kademeli bir hafıza kaybına sebep olabilen demans hastalığı diş ipi kullanma ve özellikle orta yaşta düzenli fırçalama ile önlenebilmektedir. Bununla birlikte kötü ağız hijyeninin kalp hastalığından kansere kadar pek çok sağlık problemine sebep olduğu da bilinir. İşte demans riskini azaltmak ve bunun için yapılması gerekenler hakkında detaylı bilgiler…

Sigara ve alkolü bırakmak, sağlıklı beslenme düzeni oluşturmak, düzenli bir şekilde egzersiz yapmak ve beyni aktif tutmak demans ve pek çok hastalık riskini azaltmak için tavsiye edilen durumlar arasında yer almaktadır. Bu yöntemlerin izlenmesi ile birlikte ağız sağlığının ne kadar önemli olduğu da pek çok araştırmacı ve sağlıkçı tarafından açıklanmıştır. Bunama olasılığı ise diş eti hastalığına sahip olan kişilerde %21 oranında daha fazladır. Genel anlamda diş eti rahatsızlığının sebep olduğu diş kaybının etkisi de demans hastalığı üzerinde önemli bir etkiye sahip olmaktadır.