Kredi kartı kullanıcısı kredi kartı limiti üzerinde uygulanan sınırlama ile artık kart limitini belirli bir limite kadar yükseltilebiliyor. Bu düzenleme ile beraber senede bir veya iki kez ödenen kart aidatı konusu da değiştirildi. Eğer kart sahibi sözleşmede yer aldığı ifade edilen kredi kartı aidatı hükmüne imza atarsa ödemenin taahhüdü alınmış kabul ediliyor. Fakat bazı bankalar bunu dile getirmeden yapabiliyor. Böyle bir durumda tüketici hakem heyetine başvuruda bulunarak vatandaş hakkını arayabiliyor.

KREDİ KARTI AİDATI YERİNE ARTIK…

Kredi kartı aidatı altı ayda bir veya bankaya göre yılda bir kez ödeniyor. Eski usulde bankalar kredi kartı aidatı ödemesine herhangi bir ek yükümlülük talep etmeden yapılan başvuru neticesinde hesaba geri aktarabiliyordu. Yapılan yeni düzenlemelerle birlikte bu konu bankalar tarafından daha farklı şekilde uygulamaya kondu. Artık bankalar tarafından yapılan kredi kartı aidat kesintisi talep edildiğinde nakit ödeme yerine kredi kartına puan ya bonus tanımlanabiliyor.

KART AİDATI TOPLU OLARAK GERİ ALINABİLİR!

Kredi kartı kullanıcısı anlaştığı bankanın kartını iptal etmek istediğinde daha önce ödediği aidatların iadesini talep edebiliyor. Bu durum bankadan bankaya değişmekle beraber kredi kartı kullanım süresi ya da düzenli ödeme durumu ile banka kartı kullanıcısının risk durumuna göre değişebiliyor.

KREDİ KARTI İPTAL EDİLMEK İSTENDİĞİNDE O ŞARTLARI YERİNE GETİRMEK GEREKECEK!

Kredi kartı harcamalarını durduramayanlar, kayıp veya çalıntı durumu, dolandırıcılık şüphesi gibi farklı sebeplerden dolayı kart iptali gerçekleştirilebiliyor. Farklı bir bankada hesap açma isteği de bağlı bulunan bankanın kartını iptal ettirme sebebi olarak görülebiliyor. Böyle bir durumda kişinin öncelikle bankanın çağrı merkezi ile iletişime geçmesi gerekiyor. Çalıntı durumuyla karşı karşıya kalındığında ise bankanın müşteri hizmetleri hattı aranarak kart kullanımının durdurulması ve yeni kart talebinde bulunabiliyor.

Anlaşmalı bankada aktif olarak kullanılan kredi kartını iptal etmek isteyenler öncelikle banka görevlisine kredi kartı iptalinin sebebini açıklıyor. Eğer kartın borcu bulunuyorsa bu borcun ödenmesi talep ediliyor. İlgili banka maximum 7 gün içerisinde kart iptal işlemini tamamlıyor. Eğer banka kart iptalini tamamlamazsa BDDK'ya başvuruda bulunarak süreç tamamlanabilir.