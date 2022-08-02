KPSS'de “İkinci FETÖ Skandalı” İddiası Ardından ÖSYM Açıklama Yaptı!

Sosyal medya, KPSS'de ikinci FETÖ skandalı ile ayağa kalktı ve AKP iktidarında yapılan merkezi sınavlardan birine daha şaibe karıştığı bilgisi öne sürüldü. Konu hakkında detaylar merak konusu olurken Twitter üzerinden çok sayıda paylaşım gerçekleşti ve Yediklim Yayınevi’nin deneme kitabında bulunan soruların şıkları bile değiştirilmeden ÖSYM'nin KPSS'de sorduğu iddiası günün en çok konuşulan konular arasında yer aldı. ÖSYM sosyal medyayı ayağa kaldıran iddia hakkında önemli ifadeler kullandı ve belirtilen iddiaların asılsız olduğunu aktardı. Sizler için haberimizin devamında ÖSYM'nin KPSS'ye şaibe karıştığı iddiası hakkında yapmış olduğu açıklama ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar hakkında detaylı bilgileri yazdık.

Şaibe iddialarına konu olan ve AKP iktidarlarında gerçekleştirilen merkezi sınavlara bir yenisi daha eklenerek gündemde yer aldı. KPSS'de Yediİklim Yayınevi’nin deneme sınavında bulunan kitapçıktaki soruların önemli bir kısmının seçenekler bile değiştirilmeden sorulduğu öne sürülürken emeklerin çalındığı da belirtildi ve binlerce aday söz konusu şikayet üzerine CİMER'e yazdı. Tepkiler kısa süre içerisinde çığ gibi büyüdü ve konu ile ilgili olarak ÖSYM başkanı Halis Aygün gün içerisinde en çok konuşulan isim haline geldi.

KPSS A Grubu oturumlarına yönelik olarak 31 Temmuz tarihinde gerçekleşen sınav hakkında önemli bir iddia ortaya atılırken resmi açıklama da yapıldı. KPSS soru kitapçıkları yayımlandı ve Yediklim Yayınevi deneme kitabında yer alan sorular ile ÖSYM'nin soruları arasında birebir oranda benzerlik olduğu iddiası dikkat çekti. adaylar ekran görüntülerini paylaştı ve soruların seçeneklerine bile dokunulmadan yayınevinin sorularının ÖSYM kitapçığına yerleştirildiği konusu tepki topladı KPSS'de 2 fetö's kandalı başlığı altında yüz binlerce aday sosyal medyadan emeklerinin çalındığını da anlattı.

Adaylar Haklarını Helal Etmiyor

Sosyal medya hesaplarından KPSS'de çıkan soruların özel bir yayınevinin soruları ile birebir aynı olması tepkide bulunan çok sayıda aday, konu hakkında yorumlarda bulundu ve haklarını helal etmediğini açıkladı. Masadan kafalarını kaldırmadan ders çalıştıklarını ifade eden adaylar “Elim ayağım titriyor” şeklinde cümleler kullandı. Bazı adayları ise yanlış kaynaklardan çalıştıklarını ifade ederken bu durumun gecesini gündüzüne katıp ders çalışarak kitapların başında uyuya kalan insanların emeğinin çalınması anlamına geldiğini ifade etti. Sosyal medya kullanıcıları şıkların bile aynı olmasının soru tutturmak olmadığını yazdı. Soruların şıklarının bile değişmeden ÖSYM kitapçığında sorulmasının tesadüf olamayacağı yazıldı ve adayların buna inanmasını beklememeleri gerektiği açıklandı.

Söz konusu sınav hakkında ortaya atılan iddialar bunlarla da sınırlı kalmadı ve ÖSYM KPSS sorularını içeren kitapçıkların internet üzerinden yaklaşık olarak sınavdan 1 ay önce satışa çıkarıldığı yönünde ifadeler kullanıldı. KPSS sınav soruları için bin dolar fiyat biçildiği yönünde paylaşımlar gerçekleşirken sosyal medyada dolaşan ilan fotoğrafları da tekrardan paylaşıldı.

Ayağa kaldıran iddia ile ilgili ÖSYM'nin resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama gerçekleşti ve bu iddiaların asılsız olduğu ifade edilen 31 Temmuz 2022 pazar gününde gerçekleşen 2022 KPSS lisans genel yetenek genel kültür sınavı ile eğitim bilimleri sınavının hem sabah hem de öğleden sonra yapılan oturumlarının güvenli bir biçimde gerçekleştirildiği ifade edildi. Kamuoyuna saygı ile duyurulan açıklamada sınavda sorulan bazı soruların bir yayınevinin deneme sınavında yer alan soruları ile aynı olduğu hakkında sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemeler sonucunda asılsız olduğu bilgisinin anlaşıldığı da ifade edildi.