Meclisten geçti ve emekliye 20.000 TL'ye kadar ödeme ay sonuna kadar yapılacağı resmi olarak açıklandı...

Emekli maaşı alan vatandaşlar için başlatılacak olan 20.000 TL'ye kadar nakit kampanyalarında faydalanacak kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilerek kamu bankaları üzerinden kredi imkanı sağlanacağı duyuruldu. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden İhtiyaç Kredisi olarak Kredi imkânından faydalanacak olan vatandaşlara 36 ay vadeye kadar işlemler yapılarak 20.000 TL ödemeler verilmektedir.

Meclis onayından geçen ve bankalar tarafından da resmi olarak internet siteleri üzerinden yayınlanan Bu haberde özellikle emekli maaşı alan vatandaşların Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alması istenmektedir. Emekli maaşı hesabınız üzerinden yapacağınız başvuru ile birlikte sizlere hızlı bir şekilde sonuç verilecek ve onaylanan tutarın ne kadar olduğu hakkında bilgileri de mesajda göreceksiniz. Emekli maaşı hesabınız üzerinden başvuru yaparak 20.000 TL'ye kadar onay alacak olan vatandaşlara en uzun vade 36 ay vadeli olarak işlem yapılmaktadır.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank şubelerine giderek kimliğinizle birlikte başvurunuzu yapabilir devlet destekli olarak verilecek düşük faizli kredilerden bu şekilde yararlanabilirsiniz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden kredi kullanmak isteyen vatandaşlar 36 ay vadeye kadar alacakları bu kredilerde ilk taksit ödemesinde de 90 gün ertelemelik kredi kullanabilmektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı almıyorsanız maaş taşıma işlemleri sonrasında sadece 20.000 değil daha yüksek limitlerde de kredi kullanabilirsiniz.

Emekli maaşı almış olduğunuz banka üzerinden internet bankacılığı uygulaması kullanıyorsanız başvuruları buradan da gerçekleştirmeniz mümkün olmakta ve buradan almış olduğunuz kredilerde masrafsız ve gelir belgesiz olarak işlem yapmaktasınız.