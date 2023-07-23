Kova burcu ve yükselen kovalar 24 Temmuz 2023 tarihinde bağlantı kurma, öğrenme ya da ifade etme ile ilgili hissedecekleri bütün güvensizlikleri geçici olarak büyütecektir. Fakat onlar bu duruma alıştıkları zaman yaşadıkları korkulara sebep olabilecek şeylerle daha iyi bir şekilde temasa geçebilir ve bu fırsatı fark edebilir. Kova burçları ve yükselen kovalar bu durumun gerçekleştirdiği zaman gözlerini iyileştirmenin ve sorunlu olanları onarmanın yararlı içsel işler yapmanın yollarını arayacaktır. Gün içerisinde kova burçları ve yükselen kovalar beklenilmeyen haberler alabilir ve aldıkları bu haber karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayabilir. Fakat burç sahiplerinin aldıkları bu haber uzun bir süredir beklenen bir sonucu da onların önüne çıkaracaktır. Burç sahipleri gereksiz dikkat dağıtıcı şeyler ve düzensiz talimatların onlara hayal kırıklığına uğrattığını görebilir. Gökyüzü tarafından kova burçları ile yükselen kovalara tavsiye edilen durum işleri nasıl çözeceği noktasında endişe duymak yerine bu enerjinin rastgeleliğinin tadını çıkarmaları olacaktır.

Balık burcu ve yükselen balıklar 24 Temmuz 2023 tarihinde bir proje ya da belirli bir kişiyle daha derin bir şekilde bağlantı kurabilir. Bunu gerçekleştirmek için balık burçları ve yükselen balıkların kendi içlerine bakmak onlara motive edecektir. Yapılacak olan bu durum özdeğer duyguları ile ilgili yeni bir bakış açısı kazanmalarına da fayda ettirecektir. Bunu gerçekleştirmek sadece gelir yolu ile değil onun yanı sıra hak ettikleri ruhsal faydaları ve duygusal faydaları da yaşamlarına çektikleri şeyleri nasıl etkilediğini fark etmelerini yardımcı olacak olan bir konudur. Onlar için yeni günde tavsiye edilen bakış açısı kendilerine daha sakin hissedene kadar beklemeleri ve daha sonra görmeleri gerekenleri görmek olacaktır. Eğer onlar günün havasını akışına uyum sağlayabilir ve sürpriz unsurlarının tadını çıkarabilirse kendini daha iyi hissedip iyi bir durumda olacaklardır.