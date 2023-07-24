Kova burcu 24 30 Temmuz haftasında kendilerini keşfetmeye entelektüel arayışlara yakın hissedecektir. Onların hissetmiş olduğu bu maceracı bakış açıları onların profesyonel yaşamlarını da olumlu anlamda etkileyebilir. Eğer burç sahipleri yeni beceriler edinmeyi ve daha fazla eğitim almayı düşünüyorsa artık onlar için bu yolculuğa çıkmak adına uygun bir zaman gelmiştir. Yabancı yatırımlar uzak mesafeli girişimler ve yüksek öğrenim arayışları finansal kazançlar getirebilir.

Eğer kova burçları uluslararası ortaklarla işbirliği yapmayı planlıyorsa ya da yeni bir işletmeye yatırım yapmayı düşünüyorsa onlar bunu yapmak için uygun bir dönemdedir. Kova burçları mirasları ve kökleri ile bağlantı kurmak için güçlü bir istek hissetmektedir. Diğer taraftan onlar için aile geçmişlerini ve soylarını keşfetmek burs sahiplerine anlayış ve aidiyet duygusu da getirecektir. Kovalar kendilerine bir karar aşamasında hissedebilir fakat o noktada onlar için tavsiye edilen durum yalnızca kendi beklentisi ve isteklerini değil karşı tarafta düşünerek hareket etmeleri olacaktır.

Venüs'ün retro yapması ile beraber kova burçları ilişkilerle ilgili farkındalıklarının arttığını görecektir. Bu şekilde burç sahipleri zamanlarını ve hayatlarını adadıkları insanları daha iyi bir şekilde tanıyabilir ve onları anlayabilir. Bu fırsatlar her ne kadar olumsuz tecrübeler şeklinde gelse de onların almaları gereken mesaj aynı kalacaktır.

Kova burçları yaşamlarına dahil edecekleri işleri ve insanları kriterlerine göre dahil edecek ve yeni iş bağlantılarının doğduğunu görecektir. Onlar bu süreçte sosyal çevrelere katılacak ve çeşitli sözleşmelerde onlar için gündemde yer alacaktır. Güneş evlilik ve iş ortaklıkları ile ilgili bir alanda doğmakta ve onlara selam vermektedir bu süreçte iyi kötü ne varsa hepsi ortaya çıkacak ve gizli bir alan kalmayacaktır. Önümüzdeki 1 ay boyunca burç sahipleri de bu konular hakkında iniş ve çıkışlar yaşayabilir ve fazla düşünebilir.