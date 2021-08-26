Kötü Sicili Olanlara Uygun İhtiyaç Kredisi Verilecek, Duyurusu Bugün Yapıldı

Bankalardan ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşteriler belirli şartlara uygun olmaları durumunda bu kredileri istedikleri zaman kullanabiliyorlar. Kredi kullanacak olan kişilerin banka kredi notu ve banka kredi sicili uygun olması gerekiyor. Eğer bu durumda kredi notunuz düşük ve banka kredi sicilinizde de sıkıntılar varsa başvuru yaptıktan sonra kredi onayı alamayabilirsiniz. Bazı bankalarda bu şartlara uygun olan müşterilere belirli durumlarda kredi onayı vermektedir. Emekli olan, bir iş yerinde uzun süredir çalışan ve devlet memuru olan kişiler ile birlikte bankaya ipotek verebilecek olan kişiler kredi notu düşük ve kötü kredi sicili olması durumunda vereceğimiz bankalar üzerinden kredi kullanabilirler. İşte bankalar...

Halkbank Kredi Başvurusu

Bankalardan kredi kullanmak isteyen müşterilerin kötü kredi sicili varsa ve bu kötü kredi sicilini daha önceki banka, çalışmalarından dolayı yaptılarsa, Halkbank şubeleri, belirli şartlara uygun olan kişilere kredi imkanı tanıyor. Banka kredi notunuzun düşük olması durumunda emekliyseniz emekli maaşınızı, Halkbank'a taşıyarak, kredi başvurusunda bulunabilir, onaylanan kredinizi hemen aynı gün içerisinde de kullanabilirsiniz. Bankadan kredi kullanacak olan kişilerin emekli olmaları durumunda emekli maaşlarını bankaya taşımaları ile birlikte 100000 TL'ye kadar kredi değerlendirmesi yapılacak ve maaşınıza göre, kredi onay alacaksınız. Aldığınız kredilerde banka 36 ay vade yapar ve dilerseniz ilk taksit ödemesinde de 3 ay ertelemeli olarak sizlere kredi imkanı tanır. Size en yakın Halkbank şubesine giderek buradan kredi başvurunuzu yapabilir ve kredi detayları hakkında bilgiler alabilirsiniz.

İş Bankası Kredi Başvurusu

Kredi notu düşük olan emekli ve sigortalı olarak iş yerlerinde çalışan kişilerin iş Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabileceğini söyleyebiliriz. Emekli olan kişilerin emekli maaşlarını bu banka üzerinden almaları durumunda kredilerini hemen aynı gün içerisinde kullanacaklardır. Emekli kredisi olarak kullanacağınız bu kredilerde İş Bankası kredi başvurusu yapacak olan kişilerin belirli şartlara uygun olması durumunda anında onaylarını verecektir. Eğer bankaya bir ipotek verebilirsiniz, ipotek karşılığı da yüksek limitli krediler kullanabilirsiniz. Kredi başvurularına en yakın iş bankası şubesinden yapabilirsiniz.

Şekerbank Kredi Başvurusu

Emekli olan kişilerin özellikle emekli maaşlarını Şekerbank'a taşıyarak, kredi notu düşük olsa bile onay alabiliyorlar. ŞekerBank, 100000 TL'ye kadar müşterilerine onay vermektedir. eğer kredi siciliniz kötüyse ve kredi onayı alamıyorsanız bir iş yerinde çalışıyor olmanız durumunda kefil götürerek veya ipotek vererek kredi kullanabilirsiniz. 36 ay vadeye kadar verilen bu kredilerde ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapma imkanı bulunmaktadır.