Akbank Kredi Rekoru Kırıyor, 3 Ay Ertelemeli Hızlı Kredi Kampanyası Başvuruları Başladı

Akbank üzerinden yeni bir kredi kampanyası başladı. Uygun faiz oranları ile hemen kredi ödemesi yapılacak. İşte sizlere kredi imkanı sunan Akbank'ın son dakika kampanyası. Uygun faiz oranları ile verilecek 3 ay ertelemeli ve 100.000 TL'ye kadar olan kredilerde, 3 ay erteleme imkanı banka tarafından sunulacak. Bankadan yapılan açıklama ile birlikte, 3 ay erteleme ile hızlı kredi banka müşterisi olan kişilere, şubelere gitmeden verilecek. Banka şartlarına uygun olan kişilere, uygun faizlerle kredi ödemesi yapılacak.

Akbank yaptığı bu duyuruda Akbank Direkt uygulaması kullanan kişilere, daha uygun faizlerle kredi ödemesi yapacağını duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada, banka kredi notu düşük olan kişiler, onay alamayacaklar. Bankadan kredi notu sorgulamasını da Akbank Direkt uygulamasından öğrenebilirsiniz. 3 ay ertelemeli kredi sizin istediğiniz zaman verilir. Eğer istemezseniz aylık ödemesi olan 36 ay vadeli ve onaylanan tutarı hemen hesabınıza atabilirsiniz.

SMS ile de kredi verecek

Bankanın yaptığı bir diğer kampanya SMS kredi kampanyası oluyor. Akbank üzerinden SMS ile kredi alacak kişiler, KREDİ yazıp boşluk bırakın TC KİMLİK numarasına mesaj atarak 4425 numarasına göndermeleri yeterli olacaktır. TC KİMLİK numarası üzerinden işlem yapacak olan kişiler, onay alırsa bu kredileri istedikleri zaman kullanabilirler. SMS ile başvuru yaparak onay almak isteyenler, 1200 ve üzerinde bir kredi notu olması gerekiyor. SMS ile kredi onayı aldığınız zaman banka sizlere ne kadar faiz oranı ile işlem yapacağınızı da mesajda gösterecektir.

Online Kredi İmkanı

Online ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin Akbank müşterisi olması gerekiyor. Banka kredi başvuru rekorunu Akbank Direkt uygulamasından kırdı. Banka müşterisi olan ve internet bankacılığı şifresi alan kişiler, Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapabileceklerdir. Online ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenler, belirlenen bu şartlarda kredilerini hemen hesaplarına atabileceklerdir. Online ihtiyaç kredisi kampanyası 36 ay vadeye kadar verilirken banka masrafsız olarak 100.000 TL'ye kadar değerlendirme yapacaktır. Akbank Direkt uygulamasından kredi alamayanlar, banka şubelerinden, 444 25 25 numarasından veya Akbank ATM'si üzerinden de istedikleri zaman başvuru yapabileceklerdir.