Korkunç Cinayet Ardından Eğlenceye Devam Ettiler!

İzmir Çeşme'de işlenen korkunç cinayet, Türkiye'yi sarstı ve konu hakkında detaylı bilgilere ulaşıldı. Bir gece kulübü önünde çıkan kavga, vatandaşları üzüntüye boğdu ve 33 yaşında olan Alpay Kalyon isimli gencin feci bir şekilde öldürüldüğü bilgisine ulaşıldı. Cinayet hakkında bir kişi gözaltına alınırken konu hakkında mide bulandıran bir iddia da ortaya atıldı. Feci bir şekilde öldürülen 33 yaşındaki Alpay Kalyon cinayeti sonrasında eğlence mekanının faaliyetlerini durdurmadığı bilgisi aktarıldı.

Önceki gece saatlerinde İzmir Çeşme'de bir gece kulübünün önünde meydana gelen olay kan dondurdu. 33 yaşındaki Alpay Kalyon gece kulübüne müşteri olarak geldi ve daha sonra mekanda bulunan kişiler ile arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında Alpay Kalyon bıçaklandı ve kanlar içerisinde kalarak yere yığıldı.

Yaşanan olay sonrasında genci bıçaklayan şüpheliler, otomobil ile bulundukları yerden kaçarken yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri ile 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde Kalyon’a sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale gerçekleştirildi ve genç ambulans ile Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Alpay Kalyon’un hayatını kaybettiği ifade edildi.

Gencin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemler sonrasında aileye teslim edildi ve Alpay Kalyon’un yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cenaze töreni ise dün, Yamanlar Cemevi’nde düzenlendi ve daha sonra Kalyon, Doğançay Mezarlığı2nda son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'de bir gece kulübünün önünde çıkan kavga hakkında polis ekipleri harekete geçti ve şüphelileri gözaltına alarak detaylı bir çalışma başlattı. Hayatını kaybeden genç adamın gece kulübü önünde bir kadının darp edildiğini görmesi ardından müdahale etmek için harekete geçtiği bilgisine ulaşıldı. Gencin feci bir şekilde bıçaklanarak öldürülmesi sonrasında eğlence mekanının ise faaliyetlerine devam etmesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı.