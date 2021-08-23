28 Yaşındaki Oğuzhan'ı Denizde Pitbull Saldırıp Öldürdü İddiası!

İstanbul Pendik'te meydana gelen ve 28 yaşındaki gencin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan dehşet verici olay gündemin üst sıralarında yer aldı ve konu hakkında detaylar merak edildi. 28 yaşındaki Oğuzhan Doğan isimli gencin denizde bulunduğu sırada pitbull cinsi olan köpeğin saldırması ardından oğullarının öldüğünü öne süren ailesi, konu hakkında şikayetçi oldu.

Pendik'te geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen korkunç olayda Oğuzhan Doğan isimli şahıs, iki arkadaşı ile beraber yüzmek için sahile gitmişti. Doğan’ın sahile gittiği arkadaşın yanında pitbull cinsi olan köpeği de vardı ve her şey bu şekilde başlamıştı. Konu hakkında ortaya atılan iddialara göre Oğuzhan Doğan'ın denizde yüzdüğü sırada arkadaşının suya atlayan köpeği 28 yaşındaki genci ısırdı.

Hayatını kaybeden gencin arkadaşı Yusuf K. ise meydana gelen olay ardından denize atlayarak köpeğin çıkardı ve olay yerinden uzaklaşmayı da ihmal etmedi. Yapılan açıklamalara göre 28 yaşındaki genç bir süre boyunca denizde çırpındı ancak daha sonra gözlerden kayboldu. Çevrede bulunan vatandaşlar ve diğer arkadaşı 28 yaşındaki Oğuzhan Doğan'ı kurtarmak adına denize atladı fakat genç adam kurtarılamadı.

Olay yerine gelen dalgıçlar tarafından gencin cansız bedeninin çıkarıldığı öğrenildi ve Doğan'ın cenazesinin Adli Tıp Kurumu'na alınması ardından defnedildiği bilgisine ulaşıldı. Aile ise oğulları Doğan'ın vücudunda çok sayıda köpek diş izine rastladıklarını ifade etti ve bu sebeple şikayetçi olmayı da ihmal etmedi. Acılı anne Hatice Doğan ise konu hakkında konuşurken gözyaşlarını tutamadı ve adalet istediğini söyledi.

Başka annelerin canlarının yanmasını istemediğini ifade eden Doğan, köpeklerin salınmaması gerektiği ve bu şekilde serbest gezmeleri hakkında konuştu. Yaşanan olay ardından bir ceza verilmesi gerektiği konusunda da açıklamalarda bulunan Hatice Doğan, sorumluların cezalandırılmasını istediğini ifade etti. Yaşamını yitiren Oğuzhan Doğan'ın babası Kadir Doğan da önemli açıklamalar gerçekleştirdi ve amaçlarının birilerini zan altında bırakmak olmadığını fakat gerçeğin bulunmasını istediklerini söyledi.