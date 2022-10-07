Konya'da 6 Aylık Hamile Eşini Öldüren Kocaya “İyi Hal İndirimi” Talep Edildi

Konya'da meydana gelen korkunç olayda Ali Rıza Yüzer isimli şahıs hamile olan eşi Sadife Yüzer, vahşi bir şekilde katletmişti. Yüzer’e iyi hali indirimi ve haksız tahrik uygulanarak uygun görülen 23 sene hapis cezasını yargıtaya taşındı ve konu hakkında yaşanacak olan gelişmeler merak edildi. Daha sonra Yargıtay 1. Ceza Dairesine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da cezanın onanması talebinde bulunarak gündemde yer aldı.

6 aylık hamile olan 35 yaşındaki Sadife Yüzer isimli kadın kocası Ali Rıza Yüzer tarafından karnındaki bebeğin kendisinden olmadığı iddiasıyla tüfekle vurularak öldürülmüştü. 36 yaşındaki Ali Rıza Özer isimli cani son olarak Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince iyi halin indirimi ve haksız tahrik uygulanarak hapis cezasına çarptırıldı ve konu hakkında yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. 6 aylık hamile olan eşini karnındaki bebeğin kendisinden olmadığını öne sürerek ve tüfekle vurarak öldüren Ali Rıza Yüzer, 23 sene hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtaya dosyanın itiraz üzerine temyiz için gönderildiği öğrenildi ve daha sonra yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu.

12 senedir evli olan Ali Rıza Yüzer Çumra ilçesinde çiftçilik yaparak hayatını devam ettiriyordu. 6 aylık hamile olan ve 3 çocuğunun annesi olan eşi Sadife Yüzer’in 16 Aralık 2020 tarihinde karnındaki bebeğin kendisinden olmadığını öne sürerek eşiyle arasına çıkan tartışmada tüfekle vurarak öldürmüştü. Kadife Yüzer eşi tarafından 5 el ateş edildikten sonra yere kanlar içinde yığılmış ve daha sonra hayatını kaybetmişti. Sağlık ekiplerine haber veren Ali Rıza Yüzer ise korkunç olay ile gündemde yer aldı. 6 aylık hamile olduğu sırada da eşi tarafından tüfekle vurularak öldürülen Sadife Yüzer, sağlık ekibi tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ali Rıza Yüzer ise Jandarma tarafından gözaltına alınarak tutuklandı ve alacağı ceza merak konusu oldu.

Ali Rıza Güzel'in Jandarma ekipleri tarafından eşini katletmesi sonrasında gözaltına alınması konu hakkında dikkat çekici bir detay olarak yorumlanmıştı. Daha sonra bebek üzerinde yapılan DNA testinde ölen bebeğin babasının da Ali Rıza Yüzer olduğu bilgisine ulaşıldı.

Yüzer, Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı ve gebe olduğunu bildiği eşini karşı kasten öldürmek suçundan yargılandı. Daha sonra mahkeme heyetinin Ali Rıza Yüzer'in söz konusu suçu haksız tahrik altında gerçekleştirdiğine kanaat getirdi ve cezayı müebbet hapse indirerek dikkat çekti.

Savcılık kararında ise dosyada sanığın suçu tasarlayarak işlediğine ilişkin delil bulunmadığı belirtildi ve maktulenin konuşmaları hatırlatıldı. Maktulenin eşine yalnızca Efe'nin kendi çocuğu olduğunu söylemesi ve diğerlerinin ondan olmadığını, karnında olan çocuğun da ondan olmadığını belirtmesi mahkemede hatırlatıldı. Maktule'nin bu yönde sözler söyleme sebebiyle elemin ve hiddetin etkisiyle eylemin gerçekleştirildiği yönünde açıklamalar yapıldı.