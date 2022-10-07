23:05! Gece Resmi Gazetede Açıklandı, Meclis Onay Vermişti, Emeklilere Ek Ödeme 20.000 TL Olarak Yarın Hesaba Yatacak.

Emekli olan vatandaşlar, 20000 TL kadar ek ödeme almak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştiren kamu bankaları üzerinden alacakları ek ödemeler Resmi Gazetede açıklanarak Meclis onayından da geçti. Emekli maaşınız eğer kamu bankaları üzerinden alıyor olmanız durumunda acil para ihtiyacınızın olması durumunda, istediğiniz zaman, Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank, sizlere destek olacaktır. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, devlet destekli olarak vermiş oldukları bu kredi kampanyaları ile birlikte nakit kredi imkanından faydalanacaklar ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak, hemen aynı gün içinde kullandırılacaktır.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden resmi gazetede yayınlanan 20.000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişiler, diğer bankalar ile karşılaştırma yapıldığı zaman daha düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi alabileceğini söyleyebiliriz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapmış oldukları duyurular sonrasında 20000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan tüm vatandaşları 5 dakika içerisinde sonuç vererek, kredi işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan emeklilerin kendi bankaları üzerinden emekli maaş almaları ile birlikte ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Emekli maaşınız eğer kamu bankaları üzerinden alıyorsanız başvurularınızı gerçekleştirerek, bu bankalardan sadece 20000 TL değil, daha yüksekliklerde borç kapatma kredileri ile birlikte tüketici kredilerinde kullanabilirsiniz. 20000 TL kredi kullanmanız durumunda sizlere 36 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturulurken, kredi kullanacak olan vatandaşlar, Resmi Gazete'de onaylanan bu kredileri alabilmeleri için daha önce kamu bankaları üzerinden kredi kullanıp, düzenli ödemiş olmaları gerekiyor.

Emekli maaşınızı ilk defa Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden alıyorsanız da başvuru yapacak olan vatandaşların emekli maaşını taşıdıktan sonra ilk maaşını çekerek, kredi başvurusunda bulunması halinde yüksek limitli krediler verilmektedir. Emekli maaşınızı bu bankalara taşıyarak, kredi işlemlerinden faydalanacak olan vatandaşların sadece kredi işlemleri içinde ile emekli promosyon kampanyalarından da faydalanabileceğini söyleyebiliriz.