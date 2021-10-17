Meclisten Son Dakika Gelişmesi! 0.99 Faiz ile 60 Ay Vadeli Onaylandı! Başvurular Başlıyor!

Son günlerde ihtiyaç kredilerinde oldukça ilginç gelişmeler yaşanmaktadır. Genellikle bankalar, kendi politikaları uyarınca faiz oranı uygulamaktadır. Müşteriler de bu faiz oranlarından en uygun olanını tercih edip nakit ihtiyaçlarını gidermeyi tercih etmektedir. Bankalar, istenen her miktara onay vermemektedir. Kredi verirken de müşterilerine en fazla 60 aylık bir vade planına sadık kalmasını istemektedir. Müşterilerin hem en uygun faiz seçenekleri ile hem de 60 aya varan vade imkanı ile kredi kullanmaları için ilgili bankaların prensiplerine uygun olmaları gerekmektedir. Kredi notu da bu başvuru sürecinde önemlidir.

Garanti Bankası’ndan 0.99 Faizli İhtiyaç Kredisi

Garanti ve BBVA üzerinden % 0.99 faiz ile 100 bin TL’ye varan limitle kredi kullanmak mümkündür. Bankanın müşteri şartlarına uyum sağlayan müşteriler, ihtiyaçları olduğunda bu ihtiyaç kredilerini kullanabileceklerdir. Kredi başvuru işlemleri için ise en yakın banka şubesine gidilebilmektedir. Başvuru için kimlikle gidildiğinde, bankanın şartlarına uygun olunması durumunda Garanti tarafından % 0.99 faiz ile kredi onayı verecektir. Garanti üzerinden kredi başvurusunun yapılması için minimum 3 aylık sigortanın yapılması gerekmektedir. Bankadan kredi başvurusu yapıldığında sigorta girişi yeni tarihli ise bankadan onay çıkmayacaktır. Kredi notu da 1100 puan ve üzeri olan kişiler, krediden faydalanabileceklerdir.

TEB’den 0.99 Faiz Oranlı ile İhtiyaç Kredisi

TEB Bankası, 0.99 faiz oranı ile kredi veren ayrıcalıklı bankalar arasındadır. Banka şartlarına uygun müşteriler, hemen başvuru yapabilir ve kredi sonucunu alabilirler. Bankanın şartlarına uygun olunması halinde 50 bin TL’ye varan tutarda 60 aya varan vade ile kredi başvurusu yapmak mümkündür. İstenildiği takdirde ise 3 ay ertelemeli taksit özelliğinden de faydalanılabilmektedir.

QNB Finansbank ile 0.99 Faizli Kredi

QNB Finansbank da ihtiyaç kredi faiz oranını % 0.99’da tutan bankalar arasındadır. Bu kredi kapsamında 50 bin TL’ye kadar, 60 aylık vade ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapılabilmektedir. Başvuru için T.C. kimlik numarasını 5030’a mesaj olarak göndermek yeterlidir. Bankadan onay verilmesi durumunda ise en yakın QNB Finansbank şubesinden onaylanan kredi miktarını temin edilebilecektir. Kredi için ayrıca internet bankacılığı da kullanılabilmektedir.