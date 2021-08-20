Hindistan Dünyanın İlk DNA Covid Aşısını Onayladı

Aşı üreticisi Cadila Healthcare tarafından aktarılan bir ara araştırmaya göre, üç dozlu ZyCoV-D aşısı aşılananların %66'sında semptomatik hastalığı önledi.

Firma, her yıl 120 milyon doza kadar Hindistan'ın ikinci evde yetiştirilen aşısını yapmayı planlıyor.

Önceki DNA aşıları hayvanlarda işe yaradı ama insanlarda işe yaramadı.

Hindistan şimdiye kadar 570 milyon dozdan fazla önceden onaylanmış üç aşı - Covishield, Covaxin ve Sputnik V verdi.

Yetişkinlerin yaklaşık 'ü tam olarak aşılanmıştır ve %47'si Ocak ayındaki sürüşün başlangıcından bu yana en az bir aşı almıştır.

Cadila Healthcare, 50'den fazla merkezde 28.000 gönüllünün katılımıyla Hindistan'da aşı için şimdiye kadarki en büyük klinik denemeyi gerçekleştirdiğini söyledi.

Bu aynı zamanda firma, bir Covid-19 aşısının Hindistan'daki 12-18 yaş grubuna mensup 1000 genç üzerinde ilk kez test edildiğini iddia etti. Bu yaş grubunda aşının "güvenli ve çok iyi tolere edildiği" bulundu.

Klinik denemelerin kilit üçüncü aşaması, virüsün ölümcül ikinci dalgasının zirvesinde gerçekleştirildi. Aşı üreticisi, bunun, aşının "mutant suşlara, özellikle de oldukça bulaşıcı Delta varyantına karşı etkinliğini" yeniden teyit ettiğine inanıyor.

Tanınmış bir virolog olan Prof Shahid Jameel, "Aşı konusunda oldukça heyecanlıyım çünkü çok iyi bir potansiyel sunuyor. Bu aşı işe yararsa, aşının geleceği lojistik olarak daha kolay hale gelir" dedi.

Bu aşı nasıl çalışır?

DNA ve RNA yaşamın yapı taşlarıdır. Ebeveynlerden çocuklara aktarılan bu genetik bilgiyi taşıyan moleküllerdir.

Diğer aşılar gibi, bir DNA aşısı bir kez uygulandığında vücudun bağışıklık sistemine gerçek virüsle savaşmayı öğretir.

ZyCoV-D, iğneyi cildin iki tabakası arasına iletmek için genetik bilgi içeren plazmitleri veya küçük DNA halkalarını kullanır.

Plazmitler, virüsün insan hücrelerine tutunmak ve girmek için kullandığı "başak proteini" yapmak için hücrelere bilgi taşır.

Çoğu Covid-19 aşısı, bir kişinin bağışıklık sistemini antikor üretmesi ve kendisine virüsle savaşmayı öğretmesi için tetikleyebilmesi için vücuda spike proteinin bir parçasını yapması için talimatlar vererek çalışır.

Bu aşı farkını yaratan nedir?

Bu, dünyanın Covid-19'a karşı ilk insan DNA aşısı.

ABD'de, örneğin atlardaki bir hastalık için bir aşı ve köpekler için bir cilt kanseri aşısı dahil olmak üzere, hayvanlarda kullanım için onaylanmış bir dizi DNA aşısı vardır. Bununla birlikte, ABD'de insan klinik deneylerinde 160'tan fazla farklı DNA aşısı test edilmektedir. Çoğu mevcut kanserleri tedavi etmeye adanmıştır ve aşıların üçte biri HIV tedavisine yöneliktir.

ZyCov-D aynı zamanda Hindistan'ın ilk iğnesiz Covid-19 aşısıdır.

Deriye nüfuz etmek ve iğneyi uygun dokuya iletmek için dar bir sıvı akışı kullanan tek kullanımlık iğnesiz bir enjektör ile uygulanır.

Bir virolog ve Kraliyet Üyesi seçilen ilk Hintli kadın Dr Gagandeep Kang, "Bir enfeksiyona karşı çalışan bir DNA aşısına sahip olmak büyük bir mesele. İyi koruma sağlıyorsa bu Hindistan'ın gurur duyacağı bir şey" dedi.