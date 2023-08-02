Koç burcu ağustos ayında 1 Ağustos tarihinde kova burcunda gerçekleşen Dolunay ile pek çok etki altında kalacaktır. Onlar bu dolunay ile beraber hayatlarında özellikle sosyal konularda devrimler yaratabilir ve çeşitli konuları revize etmek ile ilgilenebilir. Onların bir değişikliğe ihtiyaçları vardır ve burç sahipleri yeni bir hayat istemektedir. Koç burçları yeni dostlukları, yeni arkadaşlıkları ve sürekli gördükleri yüzler yerine farklı insanlar ile bir araya gelmeyi arzulamaktadır. Onlar hayatlarına bu dönemde daha önce deneyimlemedikleri ve kişisel olarak tablolarını yıkmak istedikleri bir süreçten geçmektedir. Burç sahipleri için yaşadıkları yerlerde ve özellikle evlerinde huzur bulmak da onlar için kolay olacaktır. Koç burçları yeni ayda hedeflerini ve ilişkilerini gözden geçirecek ve ortak bir nokta bulmaya çalışacaktır. Onların bulundukları nokta ve idealleri arasında farklar da yeni ayda gerçekleşecektir. Koç burçları için kendileriyle kalmaları onların kafalarını toplamaya yardımcı olacak olan bir durumdur.

Aslan burcunda 16 Ağustos tarihinde bir yeni ay gerçekleşecektir ve koç burçları için gerçekleşecek olan bu olay eğer onların hayatlarında birisi yoksa sürpriz bir aşk getirebilecektir. Onlar özellikle girdikleri sosyal çevrelerde aşk ile tanışabilir ve yeni insanlarla bir araya gelebilir. Koç burçları için eğitim ya da iş konuları gibi meseleler de eğlenceli bir hal alacaktır. Genel olarak koç burçları kendilerini keyifli bir ruh hali içinde hissedecek ve onların sosyal hayatı renklenecektir. Onların ilişki ve aşktan yana şansları da son derece açıktır ve burç sahipleri bir eğlencede, bir yolculukta ya da bir aktivitede hayatlarına yeni birinin geldiğini görebilir. Burç sahipleri ilişkileri varsa mevcut olan partnerleri ile hareketli ve eğlenceli bir dönem de geçirecektir. Ağustos ayının sonlarında ise burç sahiplerinin sağlıkları ve günlük hayatları önem kazanacak ve onlar zamanı daha iyi bir şekilde yönetmeye başlayacaktır.