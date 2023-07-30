Koç burcu ve yükselen koç burcu 30 Temmuz 2023 tarihinde etraflarında olan diğer insanların şu an için benlikleri adına bir ayna olabileceğini görecektir. Onlar hayatlarında var olan bir insana karşı kendileriyle benzer tutumları olan bir arkadaşlarına ya da daha önce kendileriyle yaşadıkları problemleri yaşayan birine sinirlenebilir. Burç sahipleri için olayın içinde bulundukları sırada neler olduğunu anlamak zor bir hal olacaktır fakat eğer onlar asıl sorunu görmek için yeterince konsantre olamıyorsa yalnızca ihtiyacı olanlara yardımda bulunmaya ve nazik olmaya çalışmalıdır. Onların var olan sorunları istedikleri kadar hızlı çözülmese de zihinleri ve vicdanları rahat olacaktır. Koç burcu ve yükselen koç burcu karar aldıkları sırada şu an değil sonrasında da ne hissedeceklerini düşünmeli ve buna göre ileriye doğru emin adımlarla ilerlemelidir.

Burç sahipleri için hayatlarında her şeyin bir panzehrinin olduğu da hatırlanması gereken bir durumdur. Eğer onlar yeni günde kendilerini kapana kısılmış şekilde hissediyorsa yapmaları gereken ve gökyüzü tarafından onlara tavsiye edilen tek şey ileriye doğru hareket etmek olacaktır. Eğer burç sahipleri dünya ile var olan bağlantılarının da koptuğunu hissediyorsa onların korkularından ve inançlarından özgürleşmeleri de çok önemlidir. Eğer koç burcu ve yükselen koç burçları tükenmiş ve yalnız hissediyorsa yardım istemek onlara fayda gösterir. Burç sahipleri büyüsüne kapıldıkları anda dünyanın onlara ihtiyaçları olan şeyleri nasıl gönderdiğini görünce büyük bir şaşkınlık yaşayacaktır. Yeni günde gökyüzü tarafından koç burçlarına ve yükselen koç burçlarına tavsiye edilen durum savaşmayı bırakmaları olacaktır. Onlar kendilerini en çok evlerinde hissettikleri yere gitmeli ve kalplerinin içsel çağrılarına güvenerek hareket etmelidir. Bu sayede koç burçları korkularından arınacak ve istedikleri gibi bir yaşama adım atmakta kendilerini hazır hissedecektir.