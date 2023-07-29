Koç burcu ve yükselen koç burcu 29 Temmuz 2023 tarihinde duygusal anlamda zorlu konuşmalar yapmaya hazır olabilir. Onlar daha önce hayatlarında olan bir insanla derin konuşma yapmaktan kaçınsa da bu durum artık değişecektir. Burç sahipleri artık yapmaları gereken bazı tatsız işlerden kaçınmayı bırakmalıdır. Bu durum anlık olarak kendilerini koruyormuş gibi görünse de burç sahiplerinin işlerini hallettiği zaman kendilerini daha çok iyi hissetmeleri muhtemeldir. Onların daha sonra yeteri kadar iyileşme ve dinlenme fırsatları da olacaktır. Onlara düşen bir süreliğine de olsa uzun vadeli çıkarlarını gözetmektir. Diğer taraftan koç burçları ve yükselen koçlar ne kadar zor olursa olsun yapmaları gereken şeyler ile ilgili adım atmaya çalışmalıdır.

Koç burcu ve yükselen koç burcu 29 Temmuz 2023 tarihinde yapacakları bu gergin konuşma sebebiyle kafa karışıklığı yaşayacak ve kendilerini gergin hissedecektir. Fakat onların bu durumu ilk defa yaşıyor olması bir engel değildir ve burç sahiplerinin aslında kendilerini kötü hissetmelerine gerek yoktur. Onlar sorumlu bir şekilde eğlenebildikleri dönem boyunca hayat onlar için büyük bir parti haline gelebilir. Fakat bazı şeyler ne kadar hareketli olursa olsun onların başında uzun vadede belaya sokacaktır. Eğer burç sahipleri dikkatli olmazsa hayatlarında olan otorite figürleri ile başlarının derdi girme tehlikesi bulunmaktadır. Burç sahipleri kötü kararlar vermemeye çalışmada ve bilmedikleri zaman yakın çevresinden yardım istemelidir. Burç sahiplerini net bir zihne sahip olmaktan alıkoyacak hiçbir şeyde aşırıya kaçmamak ise yapılacak olan iyi bir durumdur. Gökyüzü tarafından koç burçlarına ve yükselen koç burçlarına tavsiye edilen durum İki kere düşünüp ondan sonra hareket etmek olacaktır. Onların kalpleri yüksek bir ses ile yeni günde bağırıyor olsa da burç sahipleri bunu dışarıya vurmaktan çekince duyabilir.