Koç Boğa İkizler Yengeç 3-9 Nisan Haftalık Burç Yorumları

Koç burcu ve yükselen koçlar 3 9 Nisan 2023 haftasında yeni ve hareketli olaylar yaşayarak gündemde yer alacak. Hafta içerisinde koç burçlarına karşı açık düşman kişiler harekete geçecek ve özellikle iş hayatlarında onlara zarar vermek isteyecek. İş ortaklıkları gibi birden fazla kişiyle yürütülen faaliyetler ya da mahkemeler ile ilgili yeni gelişmeler hafta içerisinde yaşanabilir. Evlilik hayatının yanında vekalet verilen insanlar, yazılı ya da sözlü birliktelikler, eşler, avukatlar gibi kişiler ile bazı tartışmalar özellikle hafta ortasına doğru yaşanacaktır. Koç burçları ve yükselen koçlar uzun süredir ilişki kurdukları insanlar ile olan durumları gibi konular ile ilgili yeni başlangıçlar yapabilir.

Boğa burcu ve yükselen boğalar 3 9 Nisan 2023 haftasında günlük hayatın koşuşturmaları içerisinde kendilerini kaybedebilir ve kişisel zaman harcama noktasında bazı gecikmeler yaşayabilir. Hafta içerisinde yaşanacak olan yeniay ile beraber aile ile birlikte iş arkadaşlıkları, normal arkadaşlıklar, hastalıklar ve sağlık gibi konular da boğa burçlarının gündeminde yer alacak olan temalar arasında bulunmaktadır. Evcil hayvanlar, hijyen konuları, çalışma metodları, yanınızda çalıştırdığınız insanlar, hizmet verdiğiniz alanlar ve iş atmosferi gibi konularda özellikle hafta ortasına doğru boğaların ilgileneceği konulardır.

İkizler burcu ve yükselen ikizler 3-9 Nisan 2023 haftasında bu hafta meydana gelecek olan yeni ve sebebiyle duygusal ilişkileri başta olmak üzere eğlence, tutku, kısa süreli ilişkiler, piyango, borsa, kumar, annelik, hamilelik, çocuk ve yaratıcılık gibi temalar ile ilgilenebilir. Risk ile şans taşıyan işler yeni haftada ikizler burçlarının günlerinde yer alacaktır ve burç sahipleri bu alanlar ile yakından ilgilenecektir. Moda, çocuklar ve romantik ilişkiler gibi konular hakkında da ikizler burçlarının başlangıçlar yaşaması olası bir durumdur.

Yengeç burcu 39 Nisan 2023 haftasında kişisel bağımlılıkları ve alışkanlıklarından kurtulabilir ya da kurtulmak için bir başlangıç yapabilir.