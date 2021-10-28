Kısmi Kapanma Yeniden Geldi!

Hızlı bir şekilde artış gösteren koronavirüs vakaları sebebi ile Moskova'dan kısmi kapanma sürecinin başladığı bilgisine ulaşıldı ve detaylar merak konusu oldu. Son zamanlarda artan koronavirüs vakaları sebebi ile Rusya'nın başkenti Moskova'da kısmi kapanmaya geçildi ve olay gündemde yer aldı. Bugünden itibaren 7 Kasım 2021 tarihine kadar Moskova Belediyesi'nin geçen hafta almış olduğu karar gereği şehir sakinlerinin tatilde olacağı da söylenildi.

Bu süreç içerisinde şehirdeki gıda alanında ve ilaç alanında faaliyet gösteren firmalar haricinde tüm şirketlerin kapanırken Moskova sakinlerinin internet aracılığı ile alışveriş yapabileceği açıklanan bilgiler arasında yer aldı.

Bunun yanı sıra söz konusu olan tarihler arasında kafeler ile restoranların yalnızca evlere servis yapabileceği ve kamu hizmeti sağlayan devlet birimlerinin de kapalı olacağı ifade edildi. Okullar ile çocuk bahçelerinin de tatilde olacağı Moskova'da müzeler ve tiyatroların %50 doluluk oranına geçmemesi ve QR kod sistemi kullanılması ile birlikte maske takılarak söz konusu yerlere ziyaret yapılabileceği açıklandı.

Eğlence, spor ve kültür gibi diğer etkinliklerin düzenlenmesinin yasak olduğu kentte sağlık alanında faaliyet gösteren firmaların çalışabileceği de ifade edildi. Diğer taraftan 2020 senesinde getirilen maske takma zorunluluğunun da bölgede devam edeceği şeklinde açıklamalar yapıldı.

30 Ekim ile 7 Kasım tarihleri arasında tatilin ilan edildiği söz konusu ülkede acil durumlar Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı aracılığı ile salgın sürecinde vakalarının artış gösterdiği bölgelere destek sağlanacağı, virüse yakalanan vatandaşlar ile temas edenlerin izole edileceği ve test sayısının artırılacağı belirtildi. Bunun yanı sıra koronavirüs pozitif vaka sayısının yüksek seyrettiği bölgelere de sağlık uzmanı takviyesinin yapılacağı dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlandı. Yaşanan olay sonrasında aşılama sürecinin hızlandırılması beklenen bir durum olurken çalışanlara aşı olmaları için de iki gün boyunca ücretli izin verileceği ifade edilen bir diğer madde oldu.