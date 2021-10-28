Şebnem Şirin Kimdir, Kaç Yaşındaydı, Neden Öldürüldü?

Tüm ülkeyi yasa boğan olayda 23 yaşındaki Şebnem Şirin isimli genç kadın 25 yaşındaki erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü ve olay gündemde yer aldı. Denizli'de gıda mühendisi olan 23 yaşındaki genç kadın Şebnem Şirin'in vahşi bir şekilde öldürülmesi korkunç bir olay olarak değerlendirildi. Peki Şebnem Şirin olayı nedir? 25 yaşındaki zanlı Furkan Zıbıncı’nın çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı bilgisine ulaşıldı ve detaylar merak edildi. 25 yaşındaki zanlının gasp ve cinsel istismardan 6 suçtan kaydı olduğu ortaya çıkan bir diğer gelişme oldu. 23 yaşındaki gıda mühendisi olan Şebnem Şirin’in cenazesinde öfke ile gözyaşı yer alırken zanlı ise yaşanan olayları hatırlamadığını öne sürdü.

Olay Denizli'nin Pamukkale İlçesi Çamlaraltı Mahallesi'nde meydana geldi ve bir apartmanda yaşananlar Türkiye'yi yasa boğdu. Şebnem Şirin ismindeki genç kadının erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı'nun yaşadığı dairede ölü bulunduğu ortaya çıktı korkunç olay herkesi etkisi altına aldı.

Cinayet şüphelisi Furkan Zıbıncı, olay sonrasında aracına binerek bölgeden kaçtı fakat polis ekipleri tarafından kent merkezinde yakalanması uzun sürmedi. Gıda mühendisi Şebnem Şirin’in cenazesi ise morga kaldırıldı ve yapılan otopside boğazının kesilerek öldürüldüğü bilgisine ulaşıldı.

Zanda Furkan Zıbıncı’nın cinayet büro amirliğindeki sorgusunun tamamlandığı ifade edildi ve güvenlik önlemleri altında zanlı bu sabah adliyeye sevk edildi. Bunun yanı sıra caninin çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği bilgisi de vatandaşı ile paylaşıldı. Furkan Zıbıncı'nın adliye girişinde soruları cevapsız bırakması da dikkat çeken bir gelişme olarak görüldü.

İfadesinde kız arkadaşı Şebnem Şirin ile beraber yemek yediklerini ve ardından aparta gittiklerini anlatan Furkan Zıbıncı, eve gittikleri sırada her şeyin normal olduğunu ancak korkunç olayın sabah gerçekleştiğini ve olayı hatırlamadığını belirtti.