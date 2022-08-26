Garanti Bankası ve Ziraat Bankası Müşterileri Borçları Sildirdi, Sizde Başvuru Yapabilirsiniz ve Banka Borcu Kalmasın

Garanti Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden yapılan yeni kampanya bugünden itibaren gündem olmaya devam edecek. Garanti Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden Banka borçlarını kapatmak için ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara banka 36 ay vadeye kadar yeni bir 50.000 TL kredi kampanyası hazırladı. Daha yüksek limitlerde de gelir belgeli ve kefil ile birlikte Kredi alabileceğiniz bu kampanyalara katılacak olan kişiler 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz borç kapatma kredisi kullanabilir. Garanti Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda nakit ihtiyacı olan kişilere de ihtiyaç kredisi ayrıca verilmektedir.

Garanti Bankası üzerinden borç kapatma kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar en yakın banka şubesine giderek işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilir ve kimlikleri ile birlikte gelir belgesiz borç kapatma kredisi kullanabilir. Güncel olan ihtiyaç kredisi borçlarınız ile birlikte güncel olan kredi kartı borçlarınızı kapatarak tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlamak istiyorsanız size en yakın Garanti bankası'nın şubesine gitmeniz yeterli olacaktır.

Devlet bankaları üzerinden düşük faiz oranları ile birlikte borç kapatma kredisi kullanmak isteyen kişilere Ziraat Bankası kampanya başlattı. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için nakit ihtiyacı olan kişilere 3 ay ertelemeli 50.000 TL kredi 36 ay vadeli banka şubeleri üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek verilmektedir. Banka borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlara bu bankalar hızlı bir şekilde Kredi imkanı sağlamaktadır.

Garanti Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden ekonomik sıkıntı yaşayan ve banka borçlarında ödemekte zorlanan emekli olan vatandaşlar ise maaşlarını bu bankalara taşımaları durumunda yüksek limitli krediler kullanarak hem maaş taşıma işlemlerini kolay bir şekilde yapabilecek hem de borç kapatma kredisi alabileceklerdir.