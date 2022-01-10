Kıskanç Koca Kucağında Çocuğu ile Eşine Kurşun Yağdırdı

İstanbul Kağıthane'de meydana gelen üzücü olayda bir şahsın geçimsizlik ve kıskançlık sebebiyle boşanma sürecinde olduğu eşine kurşun yağdırdığı bilgisine ulaşıldı. Evli çift arasında çıkan tartışmada 4 çocuk annesi olan 26 yaşındaki eşine, kucağına aldığı 4 yaşındaki çocuğunun gözü önünde kurşun yağdıran koca daha sonra çocukları ile birlikte olay yerinden kaçmayı da ihmal etmedi.

4 yaşındaki çocuğunun gözü önünde 26 yaşındaki eşine 12 kurşun sıkan kıskanç koca daha sonra polis ekipleri tarafından Beylikdüzü'nde yakalandı. Saldırgan şahsın eşine kurşun yağdırması ardından ağır yaralı olan genç kadının ise ölümden döndüğü ifade edildi. Vücuduna 9 kurşun isabet ederek ağır yaralanan 26 yaşındaki 4 çocuk annesi kadın, günler süren tedavi sonrasında çocuklarına kavuştu ve yaşadığı dehşeti anlattı. Eşinin dışarı çıkmasından korktuğunu ifade eden genç kadın içeriden mektup gönderdiğini ve arama hakkı olduğu zaman eşinin kendisini aradığını söyledi. Bunun yanı sıra eşinin ailesinin onu içeriden çıkarmak adına özel avukat tuttuklarını da belirtti.

31 yaşında taksi şoförlüğü yapan Emre Y. isimli saldırgan koca, kucağında çocuğu varken tartıştığı eşine 12 ateş etti ve daha sonra kaçarak Beylikdüzü'nde yakalandı. Genç kadın ise ağır yaralandı ve günlerce tedavi gördü. Polis ekipleri ve kapıyı kırarak içeri giren komşuları tarafından hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki genç kadın, yaşadığı dehşeti anlatarak üzüntüye boğdu.

Bir ay önce Kağıthane ilçesi Ortabayır Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşanan olayda 26 yaşındaki 4 çocuk annesi genç kadın ve 31 yaşındaki taksi şoförlüğü yapan eşi Emre Y. arasında şiddetli geçimsizlik ve kıskançlık sebebiyle kavga çıktığı birlikte ulaşıldı. Genç kadın daha önce de birçok kez aynı nedenle çıkan tartışmalar sebebiyle evi terk etmişti daha sonra eşinin ise çocuklara yemek getirdiği bahanesiyle eve girdiği ve eşine silahlı saldırı düzenlediği öğrenildi.