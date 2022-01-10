Gönül Dağı Muhteşem Bir Dönüşe İmza Attı!

Yayınlandığı ilk bölümü itibariyle seyirci kitlesinin gözdesi olan TRT 1 dizisi Gönül Dağı yeni bölümleri ile merak ediliyor. Her hafta yayınladığı bölümler ile izlenme oranlarını arttırmayı başaran dizi, haftalardır en çok izlenenler kategorisinde yer alıyor. Bu hafta da tüm kulvarlarda zirvede tek başına yer alan Gönül Dağı isimli dizi elde ettiği başarı ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Dizi ikinci sezonuna da başarılı bir şekilde devam ediyor ve çift haneli reyting oranlarını tüm kategorilerde elde etmeyi başarıyor. Sevilen dizinin başarılarına bir yenisini daha eklediği bilgisine ulaşıldı ve dizi hakkında yaşanan gelişmeler izleyici kitlesinin ilgisini çekti. Berk Atan ile Gülsim Ali İlhan isimli oyuncuların başrollerde yer aldığı projenin hayranlarının vermiş olduğu büyük destek ile dizi, reyting oranlarında tekrardan kendini gösterdi.

Sürükleyici ve eğlenceli hikayesi ile ilgileri üzerine toplayan sevilen dizi Gönül Dağı, usta oyuncu kadrosunun sergilemiş olduğu muhteşem performans ile de büyük başarılar elde ediyor. Seyirci kitlesine keyifli dakikalar yaşatan Gönül Dağı'nın 46. yeni bölümü ekranlarda duygu fırtınası estirdi ve büyük başarılar elde etti. Hem dostluğu, hem atışmayı ve hem de aşkı sergileyen ve sahneleri ile büyük beğeni toplayan dizi, hayranlarını bu hafta da memnun etmeyi başardı.

Yönetmenliğini Yahya Samancı’nın üstlendiği ve yapımcılığını da Köprü Film'in yaptığı Gönül Dağı'nın senaryosu Mustafa Becit ve Ali Asaf Elmas tarafından kaleme alınıyor. Diğer taraftan dizinin 47. yeni bölümünün de ara vermeden yoluna devam edeceği bilgisi ulaşıldı ve konu hakkında edinilen bu bilgi izleyici kitlesini mutlu etti. Dizinin yeni bölümünden yayınlanan tanıtım da seyircilerin ilgisi ile karşılaştı ve Ramazan ile Asuman'ın aşklarının nereye varacağı merak konusu oldu. Projenin 47. yeni bölümü 15 Ocak Cumartesi akşamında izleyici karşısına çıkacak ve dizi sahneleri ile büyük başarılara imza atacak.