Kırgızistan'da İntihar Girişimleri Kadınları Utandırdı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e sadece 50 km (31 mil) uzaklıktaki Kara-Balta'nın küçük bir köyünde dört genç kadın intihara teşebbüs etti. Onları kurtarmak için zamanında bir ambulans geldi.

Genç kadınlardan biri intihar notunda, kendisini fuhuş yapmakla suçlayan erkeklerden aldığı tehditler nedeniyle 19 Ocak'ta böyle çaresiz bir adım atmaya karar verdiğini yazdı. Kadınları utandıranlar biliniyor.

Kendi kendini “Gençlik Komitesi” ilan eden bir grup genç adam, o günün erken saatlerinde Kara-Balta'da bir araya gelerek, kadınların garsonluk yaptığı yerel saunaların kapatılmasını talep etti. Onlara göre saunalar, genç kadınların bedenlerini sattığı bir günah yeridir.

Kara-Balta'da üç dört saunanın kapatılmasını talep ediyoruz. Fuhuşla meşguller. Kız kardeşlerimizin geleceği için bu günahların durdurulmasını talep ediyoruz. Siz önlem almazsanız biz yaparız!” Adamlar başkana internette yayınladıkları bir mesajda söylediler.

Gelin kaçırma

Muhafazakar çoğunluk Müslüman Kırgızistan'da kadınları utandırma yeni bir şey değil. Kadınların kaderinin evde kalmak ve çocuk doğurmak olduğu inancı yaygındır ve birçoğu bunun ulusal geleneğin bir parçası olduğunu iddia eder. Meşhur “ala kachuu” olan gelin kaçırma uygulaması halen devam etmektedir.

Kırgızistan, Birleşmiş Milletler Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi'nde 2019'da 82. sırada yer aldı, ancak son birkaç yılda kadınlar daha sesli hale geldi ve hakları için savaşmaya başladı.

Bazı durumlarda mücadele, kadın yürüyüşleri ve aktivizmi organize etmek anlamına geliyordu. Daha muhafazakar çevrelerde, bu, bir iş bulmak veya evlenmeyi reddetmek anlamına geliyordu.

Toplumdaki muhafazakar ve liberal güçler arasındaki çatışma derinleştikçe, utandırma, kadınların özgürleşmesini bastırmanın araçlarından biri haline geldi.

Tanınmış bir Kırgız aktris, TV sunucusu ve bir anne olan Nazira Aytbekova, Aralık ayında Instagram'da açıklayıcı bir fotoğrafını yayınladıktan sonra çevrimiçi bir nefret kampanyasının kurbanı oldu. Ertesi gün binlerce utanç verici yorumla uyandı.

Daha sonra, daha da açıklayıcı başka bir fotoğraf yayınlamaya karar verdi.

“Biz Kırgızlar için utanç kıyafetlerle biter. Üzerinde kıyafetlerin varsa her şeyi yapabilirsin” diye fotoğrafın altına yazdı.

"Bir insanı öldürmek ayıp değildir. Eşlerinizi dövmek de değil. Oğullarınıza, kızlarınıza, akrabalarınızın çocuklarına tecavüz etmek ayıp değildir. Bir insana tecavüz etmek, kalkıp gitmek ayıp değil.

“Bir çocuğa hamile kalmak ve sonra nafaka ödemeyi reddetmek ayıp değildir. Dedikodu yapmak, nefret etmek ve kıskanmak ayıp değildir. (…) Genel olarak insanlığı ayaklar altına almak ayıp değil ama nedense doğanın bize verdiğini göstermek ayıp!”

Çevrimiçi taciz

Aytbekova'ya birçok takipçisi destek vermeye başladı ve fotoğrafını çevrimiçi olarak utandırma ve taciz sorununa ışık tutmak için yeniden yayınladı. Ancak 36 yaşındaki için bu, çevrimiçi nefretle ilgili ilk deneyim değildi.

"2017'de boşandıktan sonra çok sayıda utanç verici yorum aldım. Aitbekova, Al Jazeera'ya verdiği demeçte, bir kadın olarak aileyi kurtaramadığım ve kocamın sadakatsizliğine gözlerimi kapatamadığım için insanlar beni suçladı.

“Korkunç bir stres altındaydım ve görünüşüm hakkında çok kötü hissettim. Boşanmamızdan bir ay sonra evlendi ama insanlar bütün kötü duyguları bana yöneltti.

"Sonra bir fotoğraf çekimi yaptım. Fotoğrafta kendimi gördüm ve 'Güzelim genç, hala bir geleceğim var' diye düşündüm.

“Daha da kötü oldu, çünkü insanlar kocam olmadığı halde giyindiğimi yazmaya başladılar, bana pislik dediler. Bunu sadece bir psikologla yaptığım seanslar sayesinde yaşadım.”