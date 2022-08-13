Kira Artışı Nasıl Yapılır, Zam Nasıl Hesaplanır, Ağustos Ayında Kira Artışı Oranı Ne Kadar?

Son zamanlarda kira artışının hızlı bir şekilde yükselmesi ardından kira artışının neye göre yapıldığı araştırma konusu oldu. Peki kira zammı nasıl hesaplanır, Ağustos ayında kira zammı ne kadar oldu? Pek çok ev sahibi kiraya verdikleri evlerine zam uygularken yapılması gereken oran ise araştırıldı. Peki kira zammı hesaplaması nasıl yapılır, kira artışında ne baz alınır? Senede bir kez olmak üzere kira artışı gerçekleştiren mülk sahipleri fahiş fiyatlar ile gündemde yer alarak kiracıları zor duruma soktu. “Kira zammı nasıl yapılır, kira artış oranı nasıl hesaplanır?” Sizler için haberimizin devamında Ağustos ayında kira artış oranı hakkında merak edilenleri ve konu hakkında detaylı bilgileri yazdık.

Mülk sahipleri yılda bir kere kira artışı gerçekleştirirken son aylarda gerçekleşen zam oranı ile birlikte kiraların fahiş fiyatlara yükseldiği yönünde yorumlar yapıldı. Zam oranları kiraların üzerine eklenirken “Kira zammı için nelere dikkat edilmeli?” şeklinde bir sorunun yanıtı da arandı. Bir önceki yılda anlaşılan kira tutarına ve TÜFE olarak tanınan son 12 ayın tüketici fiyat endeksine göre kiralara yapılan zam oranının hesaplandığı biliniyor. Kira artışında mülk sahipleri TÜFE oranından daha yüksek bir rakama çıkamaz iken bu durumun kanuna uygunluğu ise merak konusu oldu. Borçlar Kanunu’nun 344. maddesi kira artışında gerekli olan oranı göstermektedir.

Kira Artışı Nasıl Hesaplanır, İş Yeri Kira Artışı Nasıl Yapılır, Ne Kadar Olur?

TÜFE oranına göre iş yeri dahil olmak üzere kira artışlarının güncel olarak hesaplandığı açıklandı ve zam oranlarının buna göre gerçekleştiği ifade edildi. Hukuka aykırız sayılan durum ise TÜFE oranından fazla miktarda kira artışı yapmak olarak değerlendirildi. Bu durumda da kiracıların TÜFE oranından fazla miktarda kira artışı yapması halinde mülk sahibine dava açabileceği ifade edildi.

Kira Artışı Nasıl Hesaplanır, Kira Artış Zammı Nasıl Belirlenir?

Konut ve iş yeri sahibi olanlar her sene kiracıları için aldıkları kira miktarının üzerine koyacakları zammı hesaplamak adına “Kira zammı hesaplaması nasıl yapılır, kira zammı nasıl hesaplanır?” şeklinde sorular sormaktadır. TÜFE’ye göre kira artışlarını belirlemek zorunda olan mülk sahipleri aksi takdirde kendilerine dava açılmasına sebep olabilmektedir. Senede bir kere gerçekleşen kira artışı hesaplaması için örnek olarak 2.000 tl değerinde bir konut el e alınırsa TÜFE ortalamasının % 15,52 olarak değerlendirildiği zaman aylık zam miktarının 155 TL olarak hesaplandığı bilinmektedir.

Enflasyon rakamlarını açıklanması ile birlikte kira artış oranı her ay belli oluyordu fakat geçtiğimiz aylarda yapılan düzenleme ile birlikte bir sene boyunca %25'i aşamayacağı açıklanmıştı. Açıklanan bu bilgilere göre 11 Haziran 2022'de 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilik yapılan sözleşmelerde mülk sahibinin kiracıya %25 oranı üzerinde zam yapamayacağı ifade edildi.

Haziran ayı için tüketici fiyat endeksinin 12 aylık ortalaması baz alınmış ve belirlenen kira artış oranı %39,33 olarak açıklanmıştı. 1 Temmuz 2023 senesine kadar kira artış oranı bir önceki seneki kiranın yüzde 25'ini geçemeyecek şekilde açıklandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, enflasyonun %70'in üzerine çıkması ile beraber kira artış oranı hakkında endişeye kapılan kiracılara güzel haberi verdi ve bu oranın %25 ile sınırlanacağını açıkladı.