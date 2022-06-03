Emekliler Hesabını Kontrol Etsin, O Bankadan 15 Bin TL Yatmış Olabilir!

Emekli vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermek ve emekli maaşlarını kendisinden almasını sağlamak amacıyla hareket eden bankalar, emeklilere özel kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Bu kampanyalardan biri ise Ziraat Bankası'ndan son dakika gelişmesi şeklinde geldi. Ziraat Bankası'nın emekli vatandaşlara özel bir şekilde oluşturduğu kredi kampanyasının ayrıntıları ve çok daha fazlası haberimizde...

Ziraat Bank'tan Emeklilere Özel İhtiyaç Kredisi Kampanyası Detayları Neler?

Türkiye'nin en büyük kamu bankası Ziraat Bankası'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre emekli vatandaşlara özel bir kredi paketi oluşturuldu ve böylece emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan alan ya da Ziraat Bankası'na taşıma işlemlerini gerçekleştiren bütün emekli vatandaşlar çok kolay bir şekilde bütün ihtiyaçlarına uygun şartlarda finansman desteği alacak. Emekli vatandaşlar bütün acil nakit problemleri açısından emekli maaşlarını aldıkları ya da taşıdıkları Ziraat Bankası'na başvuru işlemlerini gerçekleştirerek emeklilere özel ihtiyaç kredisi faiz oranlarından yararlanıyor.

Ziraat Bank'tan Emeklilere Özel %1.55'ten Başlayan Faiz Avantajı