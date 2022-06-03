Emekliler Hesabını Kontrol Etsin, O Bankadan 15 Bin TL Yatmış Olabilir!
Emekli vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermek ve emekli maaşlarını kendisinden almasını sağlamak amacıyla hareket eden bankalar, emeklilere özel kampanyalar düzenlemeye devam ediyor.
Emekli vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermek ve emekli maaşlarını kendisinden almasını sağlamak amacıyla hareket eden bankalar, emeklilere özel kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Bu kampanyalardan biri ise Ziraat Bankası'ndan son dakika gelişmesi şeklinde geldi. Ziraat Bankası'nın emekli vatandaşlara özel bir şekilde oluşturduğu kredi kampanyasının ayrıntıları ve çok daha fazlası haberimizde...
Ziraat Bank'tan Emeklilere Özel İhtiyaç Kredisi Kampanyası Detayları Neler?
Türkiye'nin en büyük kamu bankası Ziraat Bankası'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre emekli vatandaşlara özel bir kredi paketi oluşturuldu ve böylece emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan alan ya da Ziraat Bankası'na taşıma işlemlerini gerçekleştiren bütün emekli vatandaşlar çok kolay bir şekilde bütün ihtiyaçlarına uygun şartlarda finansman desteği alacak. Emekli vatandaşlar bütün acil nakit problemleri açısından emekli maaşlarını aldıkları ya da taşıdıkları Ziraat Bankası'na başvuru işlemlerini gerçekleştirerek emeklilere özel ihtiyaç kredisi faiz oranlarından yararlanıyor.
Ziraat Bank'tan Emeklilere Özel %1.55'ten Başlayan Faiz Avantajı
Ziraat Bankası'nın emekli vatandaşları açısından oluşturduğu emeklinin artısı ihtiyaç kredisi kampanyasında faiz oranları %1.55'ten başlıyor. 50.000 TL'ye kadar kredi limitleri için 36 aylık vade seçeneği sunulurken 50.000 TL'den daha yüksek kredi çeşitlerinde ise 24 aylık vade seçeneği seçimi yapılabiliyor. Bu açıdan bakıldığında Ziraat Bankası tarafından verilecek 20.000 TL ihtiyaç kredisi kullanıldığında 36 aylık vade seçeneği ile aylık %1.55 faiz oranı uygulanacak. Böylece kredi taksit tutarı 765 TL olacak. Eğer ki 40.000 TL limiti ihtiyaç kredisi ile çekilmesi durumunda 36 aylık vade seçeneği zaten anında devreye girecek ve böylece %1.69 faiz oranı uygulanacak böylece aylık taksit tutarı 1579 lira olacak.