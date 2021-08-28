Kimlikle 17000 TL Ödeme Bugün Resmen Başladı, Son Dakika

17000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır? 17000 TL kredi veren bankalar hangi şartlara göre onay veriyor? 17 bin TL ihtiyaç kredisi veren bankaların kredi kampanyaları hakkında sizler için araştırma yaptık. Sizlerde bu araştırmalarımız doğrultusundaki yazımızdaki bankalardan kredi başvurusu yapabilir ve onaylanan krediyi de hemen aynı gün içerisinde kullanabilirsiniz. Şimdi sizlere bu bankaların kredi başvurusu ve aşamaları hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

17 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler şartlara uygun olmaları durumunda kredilerine en yakın bankalardan veya bankaların internet bankacılığı şubelerini kullanarak kullanabilmektedirler. Kredi başvurusu yapmadan önce ilk olarak bankalardaki kredi notunuzu öğrenmeniz gerekiyor. Kredi notu düşük olan müşteriler maalesef bankalardan olay alamaz. Kredi notunuz yüksek olması için banka kredi ve kredi kartı ödemelerinizin düzenli olmuş olması gerekiyor. Bu şekilde başvuru yapabilir ve 17000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. 17 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan müşteriler 36 ay vadeye kadar ve ilk taksit ödemesinde de 3 ay erteleme yaparak bu kredileri alabilmektedirler. Şimdi sizlere kolay bir şekilde başvuru yapacaksınız bankalar hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Odeabank 17 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Odeabank üzerinden 17000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak müşterilerin banka şartlarına uygun olmaları durumunda 36 ay vadeye kadar kredi kullanabileceğini söyleyebiliriz. Odeabank 17000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler banka şartlarına uygun oldukları durumda hemen en yakın Odeabank şubesine giderek kimlik ve gelir belgesini verip 17000 TL için kredi başvurusunda bulunabilir. Ayrıca bankanın SMS kredi servisleri de kullanabiliyorsunuz. Cep telefonumuzun Mesaj kısmına girerek buraya nakit yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazdıktan sonra bu mesajı 84 44 numarasına gönderin. Başvuru sonrasında krediniz onaylanacak ve onaylı kredinizi de banka şubesinden kullanabileceksiniz.

17000 TL'ye kadar alacağınız kredilerde ilk taksit ödemesini dilerseniz 3 ay ertelemeli olarak da yapabilirsiniz. Odeabank sizin kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatma kredisi de vermektedir.

Garanti Bankası 17 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Garanti Bankası üzerinden 17000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz kredi başvurusu şartlarına uygun olan kişiler en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgesini vererek işlem yapabiliyor. Eğer banka şubesine gidecek zamanımız yoksa bankanın internet sitesine girerek buradan da kredi başvurusu yapabilirsiniz.

36 ay vadeye kadar onay olacağınız bu bankadan ilk taksit ödemesinde de 3 ay erteleme yapabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler en az 3 aylık sigortasının olması veya emekli olması durumunda Garanti Bankası üzerinden kredi kullanabilir.

Garanti Bankası ihtiyaç kredisinde müşterilerine hemen sonuç veren bankaların başında geliyor kredi notunuzun 1100 ve üzerinde olması durumunda ve diğer banka politikalarına uygun olmanız durumunda Garanti Bankası üzerinden 17000 TL'ye kadar kredi kullanabilirsiniz.

Fibabanka 17 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Fibabanka üzerinden 17000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz. Banka kredi başvurusu şartları banka politikaları diğer bankalar ile aynıdır. Bunun için size en yakın banka şubesine giderek veya bankanın internet sitesine girerek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Fibabanka 17000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına başvuru yapan müşterilerin kredi onayı alınması durumunda kredi notuna göre de faiz oranından yararlanacaktır. 17 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınızda eğer kredi notunuz 1300 ve üzerinde ise banka sizlere düşük faiz oranları ile birlikte 36 ay vadeye kadar kredi işlemi yapar.

Ayrıca TC kimlik numaranızı 34 22 numarasına göndererek de Fibabanka üzerinden sms kredi başvurusu yapabilirsiniz.