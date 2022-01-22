Kimlik Numarasına Göre Ödemeler Son Dakika Açıklandı! 10.000 TL 15.000 TL ve 25.000 TL Hesaplara Yatacak! Kimlik numaranıza göre, 10000 TL ile 25000 TL arasında nakit ihtiyacınızı gidebilmeniz için özel bankaların yapmış olduğu kampanyalara katılarak, kimlikle birlikte hemen başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda acil ihtiyacı olan kişiler hemen nakit kredi kampanyasına katılarak, hızlı bir şekilde başvuru yapabilecek ve 36 ay vadeye kadar en yüksek limiti 25000 TL olan kredi paketinden yararlanabilecek. Başvuru yapabilmeniz için bazı şartlar var. Her bankanın kendine özel olarak yapmış olduğu bu şartlara uygun olmanız durumunda, sizlerde nakit kredi kullanabiliyorsunuz.

Akbank

25.000 TL'ye kadar kimlik numaranız üzerinden sorgulama yaparak, kredi kullanmak istiyorsanız sizlere yardımcı olacak, ilk banka Akbank olmaktadır. Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar Kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda banka üzerinden hızlı bir şekilde başvurusunu gerçekleştirebilir ve kredi kullanabilir.

Kredi başvurusu ise banka şubesine gitmeden yapılabiliyor. İsteyen vatandaşlar SMS ile kredi başvurusu yaparken, isteyen vatandaşlar ise banka hesabı olması durumunda, Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan kredi başvurusunda bulunabilir. Tc Kimlik numaranız üzerinden cep cep telefonunuz ile birlikte oturduğunuz yerden başvuru yapmak istiyorsanız, kredi yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak, 44 25 numarasına bu mesajı gönderin.

QNB Finansbank

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara acil ihtiyaçları olması durumunda bu bankanın yapmış olduğu kampanyalara katılarak, hızlı bir şekilde kredi kullanabiliyor. 25000 TL'ye kadar yağlanacak olan kişiler TC kimlik numarasını 50 30 numarasına mesaj olarak göndererek veya finansbank'ın resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak kredi başvurusunda bulunabilir. 25000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişiler, 36 ay vadeli olarak işlem yaparken, kredi taksitlerinin ilkini 3 ay ertelemeli olarak kullanabiliyor.

QNB Finansbank müşterisi olan vatandaşlar, mobil uygulama aracılığı ile birlikte bu bankanın yapmış olduğu kredi kampanyasına katılarak, daha yüksek limitlerde kredi kullanabiliyor. Acil ihtiyacınızın olması durumunda size en düşük faiz oranlarıyla kredi verecek olan Finansbank, emekli ve sigortalı olarak çalışan kişileri ayrıca, kimlikleriyle birlikte banka şubeleri üzerinden de kredi onayı vermektedir.

Garanti Bankası

25000 TL'ye kadar kimlik numaranız üzerinden başvuru yaparak, kredi kullanmak istiyorsanız, Garanti Bankası şubelerine giderek kimliğinizle birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Acil kredi kullanacak olan vatandaşlar, en yakın Garanti Bankası şubesine gittikten sonra düşük faiz oranlarıyla kredi alıp alamayacaklarını, hemen öğrenebiliyorlar. Banka müşterisi olan kişiler ise bankanın mobil uygulamasını kullanarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir ve bulunmuş olduğu bu ihtiyaç kredisi başvurusu ile birlikte istedikleri limitlerdeki kredi alıp alamadıklarını görebilirler. Resmi internet sitesine girerek güncel faiz oranlarını öğrenebilir, kredi hakkında detaylı bilgileri buradan alabilirsiniz.

Denizbank

Acil kredi ihtiyacı olan vatandaşlar için bir diğer kredi kampanyası yapan Denizbank, yapmış olduğu kampanya ile birlikte vatandaşlara 55.000 TL'ye kadar kredi imkanı vereceğini açıkladı. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapacağınız sorgulama ile birlikte 36 ay vadeye kadar kredi imkanından faydalanabilir ve Denizbank'ın yapmış olduğu bu kampanyayla birlikte ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak, 32 80 numarasına göndererek, Deniz bankın SMS ile kredi başvurusunu yapmış olacak ve kredi onayınız 5 dakika içerisinde kendi mesaj atmış olduğunuz telefona gönderilecektir. Onay alan vatandaşlar, en yakın banka şubesinden kimlikleriyle birlikte kredi kullanımına gerçekleştirebiliyor