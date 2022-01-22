Son Dakika: Emekliye 3000 TL Ödeme Meclis Onayından Geçti. Emekli olan vatandaşlar için son dakika kampanyası duyurusu yapıldı, kamu bankaları tarafından 3000 TL'ye kadar ödeme alınacak. Devlet destekli olarak verilecek. 3000 TL ödemeler, bankalarda ihtiyaç kredisi veya kredi kartı kullanan kişilere daha öncelikli olarak nakit avans olarak hesaplarına yatacak. Yapılacak olan bu başvurularda Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden emekli maaş almamız ile birlikte sizlerde hızlı bir şekilde nakit avans kullanabileceksiniz. Acil ihtiyacı olan emekliler için başlatılan bu kampanyada sadece kamu bankaları kendi hesabı olan emeklilere 3000 TL'ye kadar ödeme onay vereceğini açıkladı.

Başvuru

Emekli olan vatandaşlar, 3.000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden internet bankacılığını kullanarak başvuru yapabiliyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 3.000 TL artı para almak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyaçları için alacakları bu kredi kampanyasına katılmak için hemen hızlı bir şekilde internet şifresi alarak başvuru gerçekleştirebilir.

3000 TL alacak olan kişiler nakit avans alacakları için kredili mevduat hesabı başvurusu yapması gerekiyor, kredili mevduat hesabı başvurusu yaptıktan sonra 5 dakika içerisinde sizlere sonuç gelecek ve onaylanan tutar, artı para olarak kendi emekli, hesabınıza yatacak. Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç veya kredi kartı kullanan kişiler başvurularını daha kolay bir şekilde yaparak, daha yüksek limitlerde nakit avans limiti kullanabiliyor. almış olduğunuz 3000 TL nakit avans limitlerinde banka 12 ay vadeye kadar sizlere bu parayı bölerek, taksitli nakit avans imkanı da sunuyor. Bu şekilde sizlerde emekli olmanız durumunda emekli maaşınız üzerinden nakit kullanabiliyorsunuz.

Emekliye Kredi

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden ayrıca emekli olan vatandaşlar, maaş, taşıma işlemlerini yaptıktan sonra bu bankadan yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi veya borç kapatma kredisi kampanyalarına da katılabilir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli, ihtiyaç kredisi veya borç kapatma kredisi başvurusunu yaparak, yüksek limitli krediler kullanabilir. 50000 TL'ye kadar 36, 50000 TL üzerinden 24 ay vadeli kredi alabilirsiniz. 100 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veya borç kapatma kredisi kullanacak olan kişiler, özellikle borç kapatma kredisi aldıkları zaman düşük faiz oranları ile maaş, taşıma işlemlerinde, kolayca yapabilir.