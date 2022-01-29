Kimlik Numaranızla Gidin, Hesabınıza 75 bin TL Tanımlansın! Son Dakika Duyurusu İle Vatandaşlar Umut Doldu

Kimlik Numaranızla Gidin, Hesabınıza 75 bin TL Tanımlansın! Bankalardan gelmekte olan önemli haber doğrultusunda kimlik numarasıyla gelenlere 75 bin TL maddi ödenek tanımlanmaya başlandı.

Son dakika kampanyaları çeşitli bankalar tarafından paylaşılmaya devam ediyor. Yaşanan bu zor pandemi zamanında en çok da ekonomik boyutta sorunlar yaşayan kişilerin başvurduğu banka kredileri, güncel biçimde kampanyalar hazırlayarak vatandaşların acil nakit gereksinimlerine dönüş sağlamaya çalışıyor.

Duyurusu gerçekleştirilmiş olan bu kampanyalardan banka şubelerini ziyaret etmeden mobil bankacılıkla hesabınıza para alabilirsiniz. Hesabınızdan para çekimi de yapabilirsiniz.

TC kimlik numaranızla çeşitli bankalardan kredi almak istiyorsanız birçok bankanın düzenlemeye devam ettiği bu kampanyaya başvuruda bulunabilirsiniz. Böylece 75 bin TL ödeme almaya başlarsınız.

Destek kampanyası kapsamında bulunan bu kredi, ihtiyaç kredisi şeklinde verilecektir. İlk takside ait olan ödemeyi 3 ay kadar erteleyebilirsiniz, 36 ay vadeyle ödemenizi yapabilirsiniz. Tabii koşulları karşılamalısınız.

QNB Finansbank

QNB Finansbank aracılığıyla kampanyaya aktif bir katılım sağlamak için ihtiyaç kredisine başvuru yapan kişiler TC kimlik numaralarıyla beraber 5030 numarasına SMS göndererek hızlı bir biçimde başvuruda bulunabilecekler.

Bu bankada hesap sahibi olanlar da kimlik numaralarını kısa mesaj atıp onay alırlarsa banka şubesini ziyaret etmeye gerek kalmadan mobil uygulama aracılığıyla hesaplarına paralarını alabileceklerdir. Düşük düzeydeki faizle 36 ay vadeye değin kredi ödemenizi uzatmanız mümkündür.

Yapı Kredi Bankası

Yapı Kredi Bankası’nın düzenlemiş olduğu kampanya doğrultusunda 75 bin TL’lik bir ihtiyaç kredisi için başvuru açıldı. Yapı Kredi mobil uygulamasından 75 bin TL ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi çekmek için şubeye gitmek zorunda değilsiniz. Resmi web sitesinden de kredi başvurusu yapabilirsiniz. Böylece herhangi bir problem çıkmadan başvuru sürecinizi tamamlamış olursunuz.

ING Bank

ING Bank aracılığıyla başvuru gerçekleştirmek için resmi web sitesinden ihtiyaç kredisi için başvuruda bulunabiliyorsunuz. Kişilerin kredi notuna göre ING Bank, 75 bin TL’lik kredi kampanyalarında 36 ay vade ve ilk taksit için de 3 ay erteleme seçeneği sunuyor. Bu da bir bakıma herkesin başvuru sürecini hızlandıran önemli bir detay oluyor.